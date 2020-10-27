الدوبامين هرمون السعادة

آراء

يعد الدوبامين ناقلاً عصبياً مسؤولاً عن مركز السعادة في الجسم، بالنشوة، والتركيز، والتحفيز، ويتم إفرازه عندما يمر الإنسان بمواقف الطعام وتناول الحلويات والسكر والقهوة وممارسة الجنس والشراء والحب والتواصل الاجتماعي، ويعد الكوكايين كذلك له دور مهم في افراز تلك المادة والوصول إلى أعالي النشوة.. ولهرمون الدوبامين أثر كبير على الحالة المزاجية للشخص، ويؤثر نقصه بعد ادمانه على انسحاب واكتئاب وإحباط وضجر والانتحار والإدمان بين المنبه والاستجابة، حيث إننا نحصل على الكثير منه (الدوبامين) طوال الوقت، عبر تلك الممارسات التي تقول لنا في النهاية، هل من مزيد ومزيد. ويتم علاجها بالصوم حيث المرء يعتاد على عادات ومباحات، يستمر عليها حينا من الدهر، حتى تتملكه، فيصبح عبدا لها، وليس الأمر موقوفاً على طعام وشراب ونكاح فقط، بل عادات معينة، كالانترنت والهاتف النقال، والتلفاز، واكل السكريات وغيرها.. فمتى نعتاد أن نخرج من ربقة العبودية ونصوم لو لثلاثة أيام أو أسبوع عن الهاتف أو الانترنت، والطعام والقهوة، ونحيي في نفوسنا غاية الصوم وهي تربية الارادة ، ونقول: «لا» أنا لست عبدا لك؟!

فالمهاتما غاندي كان يصوم عن الكلام، في كثير من الأحيان..

يقول الأديب مصطفى الرافعي عن فلسفة الصوم: «من قواعد النفس أن الرحمة تنشأ عن الألم، وهذا بعض السر الاجتماعي العظيم في الصوم؛ ولو حققت رأيت الناس لا يختلفون في الانسانية بعقولهم، ولا بأنسابهم، ولا بمراتبهم، ولا بما ملكوا، وانما يختلفون ببطونهم، وأحكام هذه البطون على العقل والعاطفة؛ فمن البطن نكبة الإنسانية.

هي فعلا «أياما معدودات» لكنها فصول في عادات مستحكمات في النفس الانسانية، فمتى استطعنا أن نقلع عن عادات معينة، استحكمتنا وسيطرت علينا، وكنا نريدها خادمة لنا، فصرنا مخدومين لها، وعبيداً تحتها، وهي من المباحات.

إن فلسفة الترك، وعدم الاعتياد، وممارسة الرياضة والتعرض للشمس، والنوم ليلا بشكل كاف، والموسيقى، وممارسة اليوغا والتأمل، والمكملات الغذائية «أوميغا3»، لهي حقيق بإفراز هرمون السعادة، بديلا عن «لايك» في «النت» أو زيادة إعجاب معجبين زائفين أو «شكولاته» تعطيك نشوة قليلة ، فيها الالاف من السعرات الحرارية .. فهلا نصوم عن «الانترنت» و«السناب شات» و«الانستغرام» وما توالد منها، حتى نعود بشرا لا حيوانات تحركنا الغرائز ذات اليمن وذات الشمال؟

رأى سيدنا عمر بن الخطاب رجلا كل يوم في السوق يشتري لحما، فقال له: أكل يوم تشتري لحما؟ أو كلما اشتهيت، اشتريت؟

