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خواطر جحا

طلقني

حسين دشتي
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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

تزوجته وبعد فترة بدأت تعاني وتقول:
أحببت زوجي ووثقت به.. وعملتُ له توكيلا عاما، فأصبح يتحكم في كل ممتلكاتي ويتصرف بها..
يتحكم براتبي وبطاقتي البنكية..
يعاملني معاملة الذل والاهانة..
يشتمني يضربني يخونني يسلبني حقوقي فأصبحت كالخادمة..
ويلقي علي مسؤوليات المنزل ورعاية الابناء..
ويهددني بالطلاق اذا طالبت بحقوقي..
فأعيش في جحيم المعاناة..
بينما يتلذذ هو بأحضان الوساوس الشيطانية..
وحينما ألجأ الى أهلي يقولون لي تحملي من أجل الاطفال..
و بعضهم يقول الطلاق عار علينا عودي الى زوجك..
أي زواج و أي رعاية لأبنائي وهم يرون الظلم والإهانة كل يوم.
من اليوم سأبحث عن حقوقي وأطالب بها كما تنازلت عنها بداية الزواج ولن أسمح لأي شخص أن يدمر حياتي التي سوف أعيشها مرة واحدة.


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