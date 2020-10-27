تكويت 80 % من وظائف الحكومة بنهاية 2020/2021

مال وأعمال

«تأهيل وتشغيل العمالة الوطنية اولوية مطلقة لدى الحكومة في المرحلة المقبلة»، هذا ما اكدت عليه مصادر حكومية مطلعة لـ «النهار»، مضيفة ان توجيهات عليا صدرت لوزارات ومؤسسات الدولة بالوصول الى نسبة 80 في المئة من وظائف القطاع الحكومي للعمالة الوطنية وذلك بنهاية العام المالي الحالي 2020/2021.

وأشارت المصادر الى ان هذا الالتزام يأتي في ظل تزايد اعداد خريجي الجامعات ودخولهم الى سوق العمل، بالاضافة الى ان اصلاحات سوق العمل اصبحت احد اهم آليات الاصلاح الاقتصادي الذي تستهدف الحكومة تحقيقه لمواجهة الأعداد التي تتزايد سنوياً من خريجي الجامعات.

وأفادت ان من بين الاصلاحات التي تتجه الحكومة لتطبيقها، التواصل بين الجهات المعنية باصلاح سوق العمل على ضرورة ربط خريجي الجامعات باحتياجات سوق العمل الفعلية، مضيفة بالقول: لا يعقل ان يتم توظيف خريجي سوق العمل في وظائف لا تتناسب مطلقاً مع طبيعة مؤهلاتهم ويكون التعيين فقط للحصول على راتب وترقية.

ولفتت المصادر الى ان هكذا توجه من شأنه ان يقلص اعداد البطالة المقنعة السائدة في العديد من القطاعات الحكومية، مشيرة الى ان خطط التنمية تركز على ضرورة اصلاح سوق العمل والدفع بقدرات الشباب وفق التخصصات المطلوبة وليس بشكل عشوائي.

وتابعت قائلة: لا يعقل ان يكون عدد الكويتيين في القطاع الخاص اقل من 4 بالمئة وبعدد 72 الف موظف، مقابل 1.6 مليون «غير كويتي» في التخصصات والمهن المختلفة، ما يعني ان 96 بالمئة من موظفي القطاع الخاص «غير كويتيين»، وهو واقع لا يتفق مع توجهات الحكومة الرامية لتشجيع الشباب للولوج الى قطاعات العمل الخاص والحر والأخذ بروح المبادرة والتخفيف عن كاهل الميزانية العامة للدولة التي يشكل بند الرواتب فيها 12 مليار دينار بما يعادل 45 بالمئة من مصروفات الميزانية البالغة 23 ملياراً.

ولفتت المصادر ان من بين الاستراتيجيات المطلوب تفعيلها لتعزيز تواجد الكويتيين في القطاع الخاص ما يلي:

? الاسراع بتطبيق البديل الاستراتيجي والذي من شأنه تحقيق المساواة بين الوظائف المتشابهة بين قطاعات الدولة المختلفة.

? العمل على تقليص فجوة المزايا بين القطاعين العام والخاص.

? تشجيع مبادرات الشباب في مجال العمل الحر ودعمها بشكل جدي بعيداً عن الوعود البراقة ومتابعة تسويق منتجاتها وتوحيد كافة جهود الجهات تحت مظلة واحدة بدلاً من تشتتها في جهات مختلفة.

? التواصل مع الشركات والبنوك للتعرف على احتياجاتهم وتوفير الوظائف اللازمة لها مع رفع نسب التكويت بشكل تدريجي.

? تشجيع الشباب على الدخول في المهن والحرف التي لم يكونوا يقبلون عليها في السابق ومنها مهنة التدقيق المحاسبي والمحاماة والتدريس وغيرها من المهن التي يحتاج السوق اليها.

