تدهور تاريخي للعملة التركية

مال وأعمال

واصلت الليرة التركية تدهورها مسجلة انخفاضا تاريخيا امام الدولار ليبلغ سعر صرفها ثماني ليرات مقابل الدولار بعد ابقاء البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس دون تغيير الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة «الأناضول» التركية ان العملة التركية لامست في افتتاحية التعاملات اليوم (امس) مستوى قياسيا من الهبوط في مواجهة الدولار لتصل الى 8?03 ليرات للدولار وهذا اضعف من مستوى اغلاق الجمعة البالغ 7?96 ليرات.

وكانت الليرة قد انخفضت الخميس الماضي الى اكثر من اثنين في المئة عقب قرار البنك المركزي التركي بالابقاء على سعر الفائدة على اعادة الشراء مدة اسبوع دون تغيير مواصلة نزيف الخسائر المستمر بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي.

وكان معظم الخبراء الاقتصاديين يتوقعون ان يرفع المركزي التركي سعر الفائدة 175 نقطة اساس الى 12 في المئة في ظل الأداء الضعيف لليرة ما يثير بواعث القلق حيال تضخم مرتفع والتناقص الحاد لاحتياطيات النقد الأجنبي.

بيد ان المركزي التركي خالف كل التوقعات وأبقى معدل الفائدة عند 25?10 في المئة في عمليات اعادة الشراء (الريبو) لأجل اسبوع.

