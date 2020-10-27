خسارة ترامب تدعم «الاستثمارات»

مال وأعمال

بينما واصلت شركات التقنية الأميركية دعمها القوي لمرشح الرئاسة من الحزب الديموقراطي جو بايدن، توقع رؤساء شركات وصناديق استثمار اميركية وأوروبية، ان يفيد فوز بايدن الاقتصادات وعملات الدول الناشئة وأوروبا، لأنه سيعني نهاية سياسة «أميركا اولاً» التي تبناها دونالد ترامب، وحاصرت استثمارات الصناديق والمصارف الأوروبية في الخارج، وبالتالي سيعني زيادة استثمارات الشركات والمصارف الأميركية في اسواق المال الناشئة.

في هذا الشأن، قال مصرف «يو بي اس» السويسري، ان العملات الآسيوية ستكون اكبر المستفيدين من فوز بايدن، متوقعاً ان يرتفع سعر صرفها بمعدل يتراوح بين 3 الى 4% مقابل الدولار، ولكن يشير الى ان اليوان سيكون اكبر مستفيد، ليس بسبب ان ادارة بايدن في حال فوزه ستتخلى عن محاصرة الصين تجارياً، ولكن بسبب السياسات التجارية الثابتة التي ستتبناها مقارنة بسياسة ترامب التي تفاجئ المستثمرين وتحدث ارتباكاً في اسواق الصرف والمال.

على الصعيد الأوروبي يرى خبراء ان فوز بايدن سيكون في صالح اوروبا التي عانت من رسوم ترامب الجمركية و«عشوائية سياساته التجارية»، وبالتالي فان شركات السيارات الألمانية والصادرات من دول مثل فرنسا وايطاليا سترتفع في السوق الأميركي، خاصة في قطاع المنتجات الفاخرة والماركات التي تشتهر بها فرنسا وايطاليا.

وكان المرشح جو بايدن قد اعلن انه سيحيي اتفاقية الشراكة التجارية مع اوروبا، وسيمنحها اولوية على الشراكة التجارية مع بريطانيا، وبالتالي من المتوقع ان تستثمر المصارف الأميركية التي تملك السيولة الضخمة بقوة في ادوات المال الأوروبية وأسهم الشركات، خاصة اذا تمكنت اوروبا من السيطرة على جائحة كورونا وأحدثت تقدماً على الولايات المتحدة.

ولدى المصارف الأميركية سيولة ضخمة تقدر بنحو 3.7 ترليونات دولار تبحث عن عوائد، وسط الحصار الذي تفرضه جائحة كورونا في السوق الأميركي وسعر الفائدة المنخفضة على الدولار الذي تراوح بين صفر و0.25%.

وعلى صعيد العلاقات التجارية مع الصين، قال الرئيس التنفيذي لشركة «برايس ووتر هاوس»، تيم رايان، ان الشركات الأميركية تنوي نقل صناعاتها من الصين، بغض النظر عمن سيفوز بالانتخابات الأميركية المقبلة.

على صعيد التوجه الاستثماري الشركات الأميركية، قالت شركة «برايس ووتر هاوس» لتدقيق الحسابات العالمية، ان لدى الشركات الأميركية توجهاً قوياً لنقل صناعاتها من الصين، بغض النظر عمن سيفوز بالانتخابات الرئاسية التي باتت على الأبواب. ومن المتوقع ان تستفيد الولايات المتحدة الأميركية ودول جنوب شرقي آسيا والمكسيك من خطوة نقل الصناعات الأميركية من الصين.

وقال تيم رايان «رغم ان موضوع نقل الصناعات الأميركية من الصين اثير مع حرب الرسوم الجمركية على البضائع التي اقرها الرئيس ترامب، الا ان الموضوع اصبح مهماً مع جائحة كورونا، وما احدثته من ارتباك لخطوط الانتاج بالولايات المتحدة ولتجارة القطع في اميركا».

وتعتمد العديد من المتاجر الأميركية على تصنيع العديد من بضائعها في الصين مستفيدة من رخص اليد العاملة وكلف الانتاج مقارنة بالانتاج في الولايات المتحدة، كما تعتمد شركات السيارات والالكترونيات والهواتف النقالة على السوق الصيني في تصنيع العديد من قطع الغيار.

في هذا الشأن يقول الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر ميسز الكبرى في اميركا، تيري لوند غرين، « اظهرت الحرب التجارية وجائحة كورونا ان متاجر القطع الأميركية تعتمد بشدة على التصنيع في الصين».

ويرى رايان ان جائحة كوفيد 19 وزيادة الرسوم الجمركية سلطت الضوء على مخاطر التصنيع في الصين».

