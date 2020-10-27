نزيف البورصة مستمر.. والخسائر 287 مليون دينار

مال وأعمال

واصلت البورصة مسلسل نزيف النقاط في البورصة لثالث جلسة على التوالي والذي بلغت خسائر القيمة السوقية بقيمة 287 مليون دينار وبنحو 0.86 في المئة لتتراجع من 33.291 مليار دينار في نهاية جلسة الأحد إلى 33 مليار دينار، في المقابل ارتفعت السيولة في الجلسة بنسبة 6.4 في المئة لتبلغ 50 مليون دينار مقابل 47 مليون دينار في الجلسة السابقة، وذلك بالتداول على 333.5 مليون سهم لعدد 129 شركة عبر 12.8 ألف صفقة، لترتفع بذلك أحجام التداول بنسبة 7 في المئة.

واشار محللون الى أن المؤشرات شهدت تراجعات جماعية في مستهل تعاملات جلسة أمس، مع تداولات كثيفة على الأسهم القيادية وفي مقدمتها أسهم البنوك، حيث تميزت هذه التداولات عمليات المضاربة وجني الأرباح على أسهم السوق الأول لينخفض مؤشره في بداية الجلسة بنحو 0.66 في المئة.

وشدد محللون على أن الجلسة شهدت أيضاً تداولات كبيرة على بعض الأسهم الشعبية وهو ما شكل ضغطاً على السوق الرئيسي لينخفض بنحو 0.33 في المئة في أول نصف ساعة للجلسة، مشيرين إلى أن هناك عوامل سلبية أثرت على السوق خلال جلستي الأحد والخميس، تأتي في مقدمتها جني الأرباح ورغبة المستثمرين في الاستفادة من الارتفاعات التي حققتها الأسهم في الجلسات السابقة.

وأضافوا أن من ضمن العوامل السلبية أيضاً ارتفاع الحالات اليومية للإصابة بفيروس «كورونا» وتزايد حالات الوفاة أيضاً، الأمر الذي زاد من مخاوف قيام الحكومة باتخاذ إجراءات احترازية ووقائية في مواجهة هذه الزيادة في الاصابات، موضحين أن الدخول في مرحلة إغلاق جديدة للاقتصاد وفرض القيود مرة أخرى للحد من أعداد الإصابات ستؤثر سلبياً على البورصة وقد تؤدي إلى موجة خسائر أخرى مثل التي عصفت بالسوق في بداية هذه الأزمة. واختتمت المؤشرات الرئيسية لبورصة تعاملات أمس على تراجع جماعي، مع نمو بالتداولات، حيث تراجع مؤشرها العام بنحو 0.87 في المئة وبـ 50 نقطة لينخفض من 5735.71 نقطة إلى 5685.82 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.98 في المئة وبنحو 62.5 نقطة لينخفض من 6377.45 نقطة إلى 6314.93 نقطة. وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 22.5 نقاط وبنسبة 0.5 في المئة من 4457.7 نقطة إلى 4435.14 نقطة، وانخفض مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 0.5 في المئة وبنحو 23.1 نقطة من 4519.57 نقطة إلى 4496.4 نقطة.

وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول انخفاضاً بنسبة 0.98 في المئة وبقيمة 244 مليون دينار من 24.946 مليار دينار إلى 24.7 مليار دينار، وذلك بتداول 81.3 مليون سهم في السوق الأول خلال الجلسة لعدد 20 شركة عبر 6.1 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 38.5 مليون دينار.

