«هيئة الأسواق» قدمت 3 بلاغات ضد شركات مدرجة

مال وأعمال

أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 25/10/2020 عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند رقم (2) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، ضد 3 شركات وذلك لعدم التزام المبلَّغ ضده (الممثل القانوني لشركة مدرجة) بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب في المخالفة رقم (2019/80 مجلس تأديب - 2019/121 هيئة) رغم إعلانه بالقرار إعلاناً صحيحاً بتواريخ 7/9/2020 و15/7 و22/1

كما أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لعدم التزام المبلَّغ ضده (الممثل القانوني لشركة مدرجة) حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب في المخالفة رقم (2020/41 مجلس تأديب - 2020/26 هيئة) رغم إعلانه بالقرار إعلاناً صحيحاً بتاريخ 17/8/2020.

وقدمت هيئة أسواق المال بلاغا لعدم التزام المبلَّغ ضده بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب في المخالفة رقم (2020/51 مجلس تأديب - 2020/21 هيئة) رغم إعلانه بالقرار إعلاناً صحيحاً بتاريخ 14/9/2020.

