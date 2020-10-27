لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي بحثت «الضريبة المضافة»

مال وأعمال

اختتمت أعمال الاجتماع الثاني عشر بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ترأس الوفد الكويتي وزير المالية براك علي الشيتان وبمشاركة وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي وعدد من كبار المسؤولي في الوزارة.

وتم خلال الاجتماع اعتماد توصيات الاجتماع الـ 59 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس، واعتماد محضر الاجتماع الـ 75 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، واعتماد محضر الاجتماع الـ 7 للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، اضافة الى اعتماد محضر الاجتماع الـ 29 للجنة السوق الخليجية المشتركة ونتائج الاجتماع الـ 24 لهيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مذكرات الأمانة العامة بشأن آلية طلب اعتماد أية مبالغ مالية مرفوعة من قبل اللجان الوزارية للجنة التعاون المالي والاقتصادي، ورؤية الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل المشترك (مرحلة ما بعد جائحة كورونا)واطلعت اللجنة على نتائج اللقاء التشاوري بين وزارة التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات غرف التجارة بدول المجلس، بشأن مخرجات دراسة ضريبة القيمة المضافة، وأوصت باحالة الدراسة الى لجنة رؤساء ومديري الضريبة في دول المجلس.

