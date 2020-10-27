«اتحاد الاستثمار» نظَّم ورشة عمل في «الاستدامة»

مال وأعمال

نظم مركز دراسات الاستثمار لدى الاتحاد وبالتعاون مع RSM الكويت ورشة عمل حول الاستدامة يوم الاثنين الماضي باستخدام منصة مايكروسوفت Microsoft Teams.

ركزت ورشة العمل على تأثيرات الاستدامة الرئيسة وادوات التكامل بين ممارسات الاستدامة والنهج الاستراتيجي للشركات وخاصة اهمية الاستدامة في قطاع الاستثمار والعائد المرجو منه.

قدم الورشة كريم ابو عيد شريك قسم الاستدامة في RSM الكويت وكان الهدف الاساسي لورشة العمل هو بناء الاعتراف المؤسسي والمجتمعي في الاعمال المستدامة من خلال دراسة أفضل الممارسات بالاضافة الى القيمة المضافة للمساهمين على المدى الطويل، ومن طرفها بينت فدوى درويش نائب أمين عام الاتحاد ومدير مركز دراسات الاستثمار بالوكالة، ان هذه الورشة أتت تزامنا مع ترقية بورصة الكويت الى MSCI، وهذا سيعمل على دخول استثمارات خارجية للكويت، وبالتالي هذه الشركات الاجنبية تتطلع للمساهمة في شركات محلية تأخذ بمبدأ الاستدامة، لذا أتت ورشتنا هذه لتلقي الضوء على أهم المبادئ والمؤشرات المعمول بها في تقارير الاستدامة.

