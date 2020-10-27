«بيتك» أطلق خدمة «بيتي أونلاين» الجديدة

مال وأعمال

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» الخدمة الجديدة «بيتي أونلاين» التي تتيح عرض وإدارة حسابات أبنائهم وذلك من خلال حساب الأب عبر KFHonline. ويهدف «بيتك» أيضاً عبر طرحه الخدمة المصرفية الجديدة المتوافرة مجاناً للعملاء، إلى مساعدة الأهل في التخطيط لاستثمارات أبنائهم المستقبلية. وتتوافر «بيتي أونلاين» عبر KFHonline (المتصفح الكامل وتطبيق الهواتف النقالة لأجهزة أيفون وأندرويد)، فضلاً عن أنها متاحة منذ اليوم الأول لولادة الأبناء حتى نهاية سن الـ 14. ومن المزايا التي تتمتع بها الخدمة الجديدة إمكانية عرض كشف الحساب وتفاصيل العمليات لحسابات الأبناء، وفتح حساب توفير استثماري ممتاز وودائع استثمارية لهم، والتحويل بين (حسابات الابن نفسه/ حسابات الأب والابن/ حسابات الابن والأب)، وخدمة الدفع الشخصي KFH PAY، وتفعيل بطاقة السحب الآلي المجددة وعرض الرقم السري لبطاقة السحب الآلي الخاصة بالأبناء، وإيقاف بطاقة السحب الآلي وربط الحسابات، إضافة إلى عرض الآيبان لحسابات الأبناء وعرض المبالغ المحجوزة على حساباتهم. هذا ويمكن تفعيل الخدمة من خلال الاتصال على خدمة ألو بيتك الهاتفية 1803333 على مدار الساعة. وتعكس الخدمة الجديدة «بيتي أونلاين» حرص «بيتك» على تقديم أفضل المزايا والخدمات المبتكرة لعملائه وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم إلى جانب تعزيز مجموعة منتجاته المتميزة والقيمة المضافة التي يقدمها لهم.