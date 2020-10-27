المواطنون غير راضين عن الخدمات خلال «الجائحة»

مال وأعمال

كشفت نتائج النسخة الثانية من استطلاع الرأي الوطني حول «استجابة الكويت لجائحة كورونا»، والذي أجرته سيرفس هيرو، أن الجمهور في الكويت كان أقل رضا عن خدمات القطاعين العام والخاص خلال المرحلتين الثانية والثالثة من الجهود الوطنية لإدارة جائحة كورونا، مقارنة بتلك الجهود في المرحلة الأولى. وقد تم اليوم الإعلان عن نتائج النسخة الثانية من الاستطلاع التي تم تنفيذها بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز الكويت للسياسات العامة التابع له.

ويمثل هذا التقرير دعوة لنمط جديد من التفكير لبناء الأمل والثقة والاستمرارية، حيث يشكل قاعدة لمجموعة شاملة من الاقتراحات لمساعدة القطاع الحكومي على تعزيز رضا المواطنين والمقيمين خلال تفشي الوباء وتقديم أفضل الوسائل والسبل لإدارة الأزمات المشابهة التي قد تحصل في المستقبل، حيث تم وضع بعض التوصيات من خلال ممارسات ناجحة لمواجهة الوباء نفذت في دول أخرى مثل ألمانيا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وسنغافورا وأستراليا وكندا.

وقالت فاتن أبوغزالة، رئيسة شركة سيرفس هيرو، «بعد ستة أشهر من التعايش مع هذه الجائحة، تعلمنا كيفية التأقلم والتكيف مع الواقع الجديد الذي فرضته الجائحة، وقد قمنا بتتبع تقييم الناس لجهود الاستجابة في الموجتين بما يمكننا من معرفة الطريقة المثلى للتعامل مع الجائحة على المستوى الوطني. ويعد هذا تقرير بمثابة تقييم للمرحلتين الثانية والثالثة من الحظر، ونحن نقارنه مع التقرير الأول الذي قيم الموجة الأولى من الجائحة».

وأضافت أبو غزالة، «أوضحت النتائج أن الأمر لا يتعلق فقط بالرعاية الصحية، بل يتعلق كذلك بسرعة التنظيم وفعالية الجوانب اللوجيستية وسرعة الخدمات ومرونتها، وكذلك بالسياسات الاقتصادية والتواصل المستمر. علينا أن نواجه المستقبل بعقلية جديدة تستفيد من أدوات متعددة من أجل بناء الأمل على المستويات العامة والخاصة، وعلى مستوى المجتمع المدني».

ومن جانبه، قال الدكتور خالد مهدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، «مقارنة بالمرحلة الأولى، أوضحت نتائج المرحلة الثانية من استطلاع سيرفس هيرو الحاجة لاهتمام أكبر في مجالات بعينها لم يتم التعامل معها أو أنها تتطلب أسلوباً مختلفاً. ومن هذا المنطلق، ونظراً لأن الجوانب المالية والرعاية الصحية قد شكلا مصدراً رئيساً للمخاوف بين المشاركين في الاستطلاع، إضافة لجانب التعليم الذي بدأ يصبح مصدر قلق للناس، فإن ذلك يدعو لضرورة حدوث تحول في النهج العام بما يضمن دراسة جميع المجالات وتقييمها ومنحها الاهتمام المطلوب، كما أن ذلك يتيح فرصة للجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لتوحيد وتنسيق الجهود خلال هذه المرحلة الأخيرة من فك الحظر، وضمان الاستقرار عبر كل الفئات كهدف رئيس لنا».

وكشفت نتائج الاستطلاع أن معدل الرضا الإجمالي قد شهد انخفاضاً بمعدل 6 في المئة، ليصل إلى 62.0 نقطة من 100، مقارنة بـ 66.2 نقطة تم تسجيلها في الموجة الأولى من الاستطلاع والتي نشرت في 11 يوليو.

وشكلت الجوانب المالية الاهتمام الأكبر لما يصل إلى 35 في المئة من موظفي القطاع الخاص، و34 في المئة من العرب، و32 في المئة من غير العرب، بينما كانت الرعاية الصحية هي الشغل الشاغل للموظفين في القطاع الحكومي. وشكل التعليم واحداً من الاهتمامات الرئيسية لنسبة 22 في المئة من الكويتيين وكذلك لـ 19 في المئة من موظفي القطاع الحكومي، بينما شكلت أساسيات الغذاء مصدراً لاهتمام 17 في المئة من غير العرب، لتتجاوز التعليم بنسبة 8 في المئة.

وكانت الزيادة الأكبر خلال فترتي الاستطلاع وبفارق كبير هي تحسن التعليم، حيث بلغت النسبة 63 في المئة، في الوقت الذي شهدت فيه أساسيات الغذاء أكبر انخفاض بنسبة 23 في المئة، بينما ارتفع معدل الصحة العقلية بنسبة 4 في المئة فقط إلى 18 في المئة. وتشير تلك المعدلات إلى أنه في ظل استمرار الجائحة فإن العوامل ذات الصلة بتحقيق الذات وإشباع الرغبات الذاتية تكتسب أهمية أكبر مقارنة بالأمن والبقاء.

وأظهرت نتائج الاستطلاع تصدُر الفرق الطبية العاملة في الخطوط الأمامية وحصولها على أعلى درجة رضا والتي بلغت 82.8 نقطة، يليها استجابة الجمعيات التعاونية عند 74.1 نقطة، ثم فرق الدعم اللوجيستي والإمدادات عند 73.1 نقطة. وكان دعم ومساعدة القطاع الخاص لاحتياجات موظفيه الأقل، حيث سجل 40.2 نقطة مواصلاً حصوله على أدنى تصنيف بانخفاض بلغت نسبته 13 في المئة ، ويليه مستوى الدعم المالي للمستحقين عند 50.6 نقطة مع تسجيل انخفاض 9 في المئة ، بينما يجدر الإشارة الى أن حصلت وزارة الداخلية على أعلى تقييم في القطاع الحكومي بنسبة رضى 71.5 نقطة.

