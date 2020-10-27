11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والبرازيل

مال وأعمال

اكد مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت» نضال أبوزكي ان فترة انتشار جائحة «كوفيد-19» شهدت توجه متزايد نحو تبنّي الابتكارات التكنولوجية وأدوات الاتصال الحديثة لسد الثغرات وتعزيز الشراكات، وتقارباً أكبر بين البرازيل والدول العربية.

وقال أبوزكي خلال مشاركته في «المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي 2020» ان المرحلة التي أعقبت تفشي الوباء العالمي أضفت مزيداً من المرونة إلى منهجية إدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أنها تمهّد الطريق لمزيد من التعاون العربي-البرازيلي المثمر ضمن مختلف القطاعات ذات الأولوية.

وأقيمت الدورة الافتراضية الخاصة من «المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي»، والتي استضافتها «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» وافتتح فعالياتها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، تحت عنوان «النظام الجديد للأعمال التجارية الدولية». وتخلل الحدث عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى والمناقشات المعمقة بحضور عدد من صنّاع القرار ورجال الأعمال والمسؤولين التنفيذيين وكبار الشخصيات البارزة من البرازيل والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وشهد المنتدى، الذي استمر على مدى 4 أيام بين 19 و22 أكتوبر الحالي، أيضاً تنظيم حلقات نقاشية موسعة وتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة، إلى جانب استضافة معرض افتراضي ضمن بيئة ثلاثية الأبعاد تم تطويرها خصيصاً بواسطة أجهزة الكمبيوتر.

وشارك في «المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي 2020» كل من أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ و أحمد الصايغ، وزير دولة - وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات؛ والدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية في مملكة البحرين؛ والدكتور خالد حنفي، أمين عام «اتحاد الغرف العربية»، إلى جانب إرنستو أراوجو، وزير الشؤون الخارجية البرازيلي؛ وتيريزا كريستينا، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين البرازيلية؛ ووداد بوشماوي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2015.

وأضاف نضال أبوزكي: «يوجد أكثر من 8 ملايين برازيلي من أصل عربي يستطيعون القيام بدور محوري في توطيد العلاقات البرازيلية-العربية على كل المستويات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، وهو ما يتوجب علينا اليوم توظيفه بالشكل الأمثل في تسهيل التبادلات الثنائية في مختلف المجالات ذات الصلة بالتجارة والأعمال والاستثمار والفنون والثقافة، ويجدر بالذكر بأنّ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والبرازيل تجاوز 11 مليار دولار في عام 2019

