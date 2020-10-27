«كويت ماجيك» نظمت حملة توعية صحية

مال وأعمال

نظمت ادارة «كويت ماجيك» حملة توعيه للكشف المبكر عن سرطان الثدي وذلك بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي ، بالتعاون مع مستشفى عالية الدولية لمدة ثلاثة ايام ، وقد لاقت الحملة إقبال الزوار على الفحص، بحضور مدير عام مجموعة «عدنان الصالح» بدرية الصالح، ورئيس مجلس إدارة مستشفى عالية الدولي د.عالية الفضلي. وتأتي الحملة استمرارا لعدد من الحملات التوعوية التي تقوم بها ادارة «كويت ماجيك»، حيث تهدف الحملة إلى زيادة الوعي حول أهمية الوقاية والفحص المبكر في تقليل نسبة الوفيات بسبب هذا المرض وتثقيف السيدات حول مخاطر سرطان الثدي وزيادة معرفتهن بعلاماته وأعراضه وتمكينهن من معرفة طرق الحفاظ على صحة الثدي. من جهتها قالت مدير عام مجموعة «عدنان الصالح» بدرية الصالح إن إدارة مجمع كويت ماجيك تسعى دائماً في إطار مسؤوليتها الاجتماعية إلى إقامة الحملات التوعوية خاصة تلك التي تدعم المرأة وتساهم في تمكينها، وذلك عبر تزويد زوار المجمع بالمعرفة التي يحتاجونها حول الوعي بالثدي وتقليل خطر الإصابة بالسرطان والتأكيد على ضرورة الكشف المبكر عنه، مشيدة بالدور الذي تقوم به مستشفى عالية الدولي في هذا الخصوص.

