«بوبيان» حقَّق 70 مليون دينار أرباحاً تشغيلية

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحاً تشغيلية بنهاية سبتمبر 2020 بلغت حوالي 70 مليون دينار على الرغم من الظروف التى مرت بها الكويت بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والتى اجتاحت العالم خلال الأشهر الماضية وأدت الى آثار سلبية على الاقتصادين العالمي والمحلي. وواصل البنك سياسته التحوطية بتجنيب مخصصات بقيمة 46 مليون دينار لينهى هذه الفترة من العام بصافى ربح قدره 23.2 مليون دينار.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد تعليقا على ذلك «على الرغم من الظروف التى مررنا بها خلال العام الحالي فانه يمكن اعتبار الربع الثالث أفضل من الربع الثاني كونه شهد عودة تدريجية لمعظم مناحي الحياة اليومية مع استعادة القطاعات الاقتصادية لعافيتها تدريجيا». وأكد أنه مع استمرار عودة الحياة الى طبيعتها – مع اتخاذ الاحتياطات الصحية المطلوبة – فان التفاؤل لدى الجميع يتزايد وهو ما ينعكس ايجابيا على حركة الاقتصاد المحلي بمختلف قطاعاته.

وأضاف «رغم ذلك كان من الضرورى تجنيب مخصصات تحوطية اضافية لدعم المركز المالى للبنك وزيادة القدرة على مواجهة التداعيات المستقبلية لأزمة كورنا الحالية وهو أمر طبيعي نتيجة الأزمة التى ربما تعتبر الأولى من نوعها والتى نمر بها في العصر الحديث».

وبالنسبة للنتائج المالية قال الماجد أن البنك قد حقق معدلات نمو مرتفعة مدعوماً بالزيادة فى عدد عملاء البنك فى الكويت بالاضافة الى الاستحواذ على بنك لندن والشرق الأوسط خلال الربع الأول من العام الحالى حيث ارتفعت الأصول المجمعة لمجموعة بنك بوبيان حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي الى 6.3 مليارات دينار بنسبة نمو تصل الى 25% فى حين بلغت ودائع العملاء5.1 مليار دينار بنسبة نمو تصل الى 24% فيما بلغت محفظة التمويل 4.6 مليارات دينار بنسبة نمو تصل الى 28% وبلغت الايرادات التشغيلية 123 مليون دينار بنسبة نمو تصل الى 13%.

بداية مبشرة

من ناحية أخرى قال الماجد ان الشهر الحالي شهد بداية مبشرة من خلال قيام بنك بوبيان بالمساهمة تحت مظلة شريحة التمويل الاسلامية ضمن اتفاقية تسهيلات ائتمانية مشتركة بقيمة 1 مليار دينار بقيادة بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي لتمويل مؤسسة البترول الكويتية حيث بلغت حصة مساهمة بوبيان 60 مليون دينار

يذكر أن بنك بوبيان نجح اقليماً وعالمياً مطلع العام الحالي في تغطية الاكتتاب في أول اصدار صكوك أولية غير مضمونة تحت مظلة برنامج الصكوك بمجموع طلبات يناهز 4.6 مليارات دولار أي 6 أضعاف المبلغ المستهدف ( 750 مليون دولار ) تقريبا والتى تم ادراجها في بورصة ايرلندا.

وخلال الربع الأول من العام الحالي أعلن بنك بوبيان عن استحواذه على أسهم اضافية فى بنك لندن والشرق الأوسط تمثل 45.25% تقريباً، ليصبح الاجمالي بعد اضافة الأسهم المملوكة لمجموعة بنك بوبيان 71.08% تقريباً من الأسهم العادية المصدرة لبنك لندن والشرق الأوسط.

«بوبيان» والجائحة

من ناحية أخرى استعرض الماجد أبرز ما قام به البنك خلال الأزمة التى سببها انتشار فيروس كورونا المستجد حيث كانت البداية مع مشاركة البنك في تمويل الصندوق الذي أعلن عن تأسيسه بنك الكويت المركزي بقيمة 10 مليون دينار كويتي تموله البنوك الكويتية لدعم المساعي الحكومية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. كما وظف البنك جميع الامكانات المتاحة لتنفيذ القرار القاضي بتأجيل جميع أقساط التمويل الاستهلاكي والتمويل الاسكاني والبطاقات الائتمانية لجميع العملاء الى جانب تأجيل أقساط الشركات الصغيرة والمتوسطة مع عدم احتساب أى ارباح اضافية على هذا التأجيل وأية رسوم أخرى وذلك لمدة 6 اشهر اعتباراً من شهر أبريل 2020. وأشار الماجد الى أن بوبيان خلال هذه الأزمة جني ثمار استثماراته في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية حيث وضح ومنذ بدئها تزايد الاقبال من قبل عملاء البنك على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية سواء من خلال موقع البنك أو من خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية.

وأضاف «دون الدخول في تفاصيل الخدمات والمنتجات التى يتمتع بها عملاء بوبيان عبر الموقع الالكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية فان العملاء اصبح بامكانهم اجراء الكثير من العمليات المصرفية من منازلهم دون الحاجة الى زيارة الفرع خاصة أثناء الحظر».

وخلال شهر أبريل بدأ البنك في استقبال طلبات التمويل بشروط ميسرة التى أعلن عنها بنك الكويت المركزي ضمن الحزمة الاقتصادية لدعم الشركات والعملاء المتضررين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جراء الأزمة الحالية. وتتم جميع خطوات التمويل الكترونياً بسهولة ويسر مع ضمان السرية وحفظ المعلومات والبيانات وبما يحقق الأهداف التى وضعها بنك الكويت المركزي في تسهيل وسرعة الحصول على التمويل للقطاعات المحددة ضمن برنامج الحزمة الاقتصادية. وتهدف هذه الخطوة لدعم القطاعات الحيوية والأنشطة التى تتميز بقيمتها المضافة للاقتصاد الكويتي والتى كانت تعمل بكفاءة قبل الأزمة مع العمل جنباً الى جنب مع البنك المركزي والجهات الاخرى لمنع تفاقم الاوضاع وتحول ازمة السيولة الى ازمة ملاءة مع الحفاظ على العمالة الوطنية وانسياب التدفقات النقدية بين القطاعات. ووجه الماجد الشكر لجميع الجهات التى أدارت الأزمة لاسيما العاملين في الصفوف الأمامية كما وجه الشكر لبنك الكويت المركزي لما اتخذه من اجراءات ساهمت في تخفيف حدة الازمة.

