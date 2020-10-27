جوائز مميزة

مال وأعمال

نوه الماجد الى أن بوبيان واصل تربعه على قمة خدمة العملاء في الكويت من خلال حصوله على جائزتين من مؤسسة «سيرفس هيرو» العالمية المتخصصة بقياس مستوى رضاء العملاء وهما جائزة المركز الأول في خدمة العملاء على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت وذلك للمرة الخامسة بالاضافة الى جائزة أفضل بنك اسلامي في خدمة العملاء للعام العاشر على التوالي منذ عام 2010 كما حصل ايضا على جائزة الافضل اسلاميا لعقد كامل. كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك اسلامي في الكويت لعام 2019 من مؤسسة غلوبل فاينانس وذلك للعام الرابع على التوالي الى جانب الاستمرار في حصد الجوائز من المؤسسات الأخرى.

