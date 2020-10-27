.. ووقَّع اتفاقية مع «تطبيق فيرن»

مال وأعمال

وقع بنك بوبيان اتفاقية تعاون مشترك مع موقع وتطبيق فيرن «Furn.online»، ويقوم بنك بوبيان بموجبها بتوفير خدمة التمويل لعملاء فيرن بشكل مرن وسريع، وذلك بحضور كل من فهد الدبوس، الرئيس التنفيذي لفيرن، وخالد الوهيب مساعد مدير عام وحدة الائتمان في بنك بوبيان.

وفي هذا السياق قال الدبوس ان توقيع الاتفاقية مع بنك بوبيان تأتي في اطار استراتيجية فيرن الهادفة الى تسهيل اتمام عملية التسوق والشراء للعملاء وتقديم كافة الخدمات من تسوق وبحث واختيار وتمويل وتقسيط ضمن مكان واحد، يوفر على العملاء عناء التنقل بين عدة مواقع وجهات من أجل اتمام عملية الشراء بسهولة ويسر.

من ناحيته، بين الوهيب أن تعاون بنك بوبيان مع تطبيق فيرن يأتي ايماناً منه بأهمية تشجيع المبادرات الشبابية الكويتية وخصوصاً المتعلقة بالتجارة الالكترونية التي برزت أهميتها في ظل جائحة كورونا والتحول عالمياً ومحلياً نحو الاقتصاد الرقمي. مضيفاً أن بنك بوبيان وافق على تقديم خدمة التمويل بدون أرباح بعد أن لمس مزايا التطبيق وجدية القائمين عليه.

