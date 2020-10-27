«الجزيرة» تطلق رحلات إلى مسقط 2 نوفمبر

مال وأعمال

أعلنت طيران الجزيرة عن اطلاق رحلات مباشرة بين الكويت والعاصمة العُمانية مسقط، وذلك اعتباراً من 2 نوفمبر 2020 بواقع رحلة ذهاباً وعودة أسبوعياً كل يوم اثنين.

بهذه الرحلات الجديدة، تخدم طيران الجزيرة المسافرين المتوجهين الى مسقط وعُمان عامةً حيث يمكنهم الاستمتاع بالتاريخ والثقافة الغنية التي تشتهر بها السلطنة، وكذلك أسواق مسقط ومعالمها التاريخية والحصون القديمة والمتاحف ومطاعم المأكولات البحرية على الشواطئ اذ تقع العاصمة بين الجبال والمحيطات وتتميز بطابعها الفريد والمضياف للزوار.

وتعليقاً على اطلاق خط الرحلات الجديد، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «يسعدنا أن نعيد تسيير رحلاتنا من جديد الى مسقط وأن نقدّم لعملائنا وجهات سياحية جديدة ومميزة لعملائنا في الكويت حيث تحظى مسقط وعُمان بشعبية كبيرة لديهم. ويُعد هذا الخط الثالث الذي نقوم باطلاقه في ظل استمرار القيود التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، وهو ما يشدّد على التقدّم التشغيلي الذي نلتزم به في طيران الجزيرة لعودة عملياتنا تدريجياً».

تتخذ طيران الجزيرة جميع اجراءات السلامة والاحترازية على متن طائرتها وفي مبنى ركاب الجزيرة T5 لضمان سلامة المسافرين. ويُطلب من المسافرين الالتزام باللوائح الصحية المحلية المفروضة في كل من الكويت وسلطنة عُمان والامتثال بها قبل وخلال السفر.

