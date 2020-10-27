السلمان: «لائحة المهن الهندسية» مثال في التعاون الحكومي مع المجتمع المدني

مال وأعمال

ثمن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المهندس بدر السلمان قيام وزير التجارة والصناعة خالد الروضان باصدار لائحة تنظيم الشركات المهنية الهندسية والتي جهد الاتحاد وشارك الوزارة العمل على اقرارها منذ صدور القانون 1 لعام 2016 المعني بالشركات المهنية، مضيفا كما أننا نثمن جهود الزملاء الذين عملوا في اللجنة التي قامت بدراسة ومتابعة اقرار ووضع اللائحة باشراف الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة الدكتور صالح العقيلي وبرئاسة مستشار مكتب وكيل الشركات والتراخيص التجارية الدكتور محمد المطيري وبتعاون الزملاء من جمعية المهندسين وبلدية الكويت والاتحاد.

وقال السلمان في بيان صحافي بمناسبة صدور قرار هذه اللائحة: ان هذا العمل والجهد المشترك يعكس نجاح مؤسسات المجتمع المدني بقيادة وزارة التجارة الصناعة وبمشاركة الاتحاد والجهات الأخرى في تنظيم سوق العمل المهني والارتقاء بأداء مؤسساتنا المهنية، مضيفا أن هذا التعاون في اعداد اللائحة بين الاتحاد والجمعية والبلدية والجهات المشاركة يمثل نموذجا يحتذى للاستفادة من تجارب المجتمع المدني المهني في العمل الرسمي. وأضاف السلمان: اننا في المكاتب الهندسية نؤكد أن مثل هذه اللائحة ستحفظ ديمومة واستمرارية العمل الاستشاري والهندسي وسترتقي بمكاتبنا الهندسية ودورنا الاستشارية الى العالمية، مؤكدا أن اللائحة تضمن لمن يرغب من المهندسين الكويتيين بابقاء مكتبه الهندسي أو داره الاستشارية أو تأسيس شركات مهنية هندسية، وذلك بعد تقديم افادة لجنة تنظيم مزاولة المهنة الهندسية.

وأوضح السلمان، ان رأس المال الأدني والمحدد بـ 100 ألف دينار ووجود مجلس ادارة للشركة ومدير عام له مهمات وواجبات وحقوق كلها عناصر ستحد من عملية الاتجار بالتراخيص الهندسية وتأجيرها من الباطن، ما سيرتقي بالأداء المهني ويرفع من مستوى جودة منتجاتنا الهندسية، مضيفا أن هذا لن يغنينا عن الاستمرار بالمطالبة للقيام مع بلدية الكويت وغيرها من الجهات المعنية للسماح بالضبطية القضائية والتفتيش على المكاتب للحد من الاتجار بالتراخيص الهندسية.

وأعرب رئيس الاتحاد في ختام تصريحه عن الأمل في أن تستفيد كل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية من هذه اللائحة وتحقق ماترجوه من تنظيم للعمل المهني الهندسي، ما سيسهم في تفعيل دور القطاع الخاص في الارتقاء بالاقتصاد الكويتي وقيادة التنمية الى آفاق أرحب باطار «كويت 2035» بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ الأحمد.

