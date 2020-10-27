الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 ,11 ربيع الأول 1442
رقم العدد:
4122
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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جريدة النهار
أخبار اليوم
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أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
اقتصاد مصر
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التقرير اليومي للبورصة
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