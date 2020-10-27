«صندوق التنمية» يسهم في الربط بين مصر والسودان

اقتصاد مصر

عقد كامل الوزير، وزير النقل المصري،اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع هاشم ابن عوف، وزير النقل والبنية التحتية السوداني بحضور السفير السوداني بالقاهرة، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة. بدأ الاجتماع بمناقشة بنود وثيقة التعاون المشترك فى مجال الربط والتي تهدف الى توفير التمويل اللازم لبدء دراسة الجدوى الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية لمشروع الربط بين مصر والسودان، وفقا لبيان ومن المقرر أن يمتد في مرحلته الأولى من مدينة أسوان وحتى جنوب وادى حلفا وحيث سيكون هذا التمويل من خلال التنسيق والتعاون بين كل من مصر والسودان والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية.

و قام الوزيرى خلال الاجتماع بتوقيع الوثيقة وتسليمها الى السفير السوداني بالقاهرة لتوقيعها من جانب وزير النقل والبنية التحتية السوداني .

كما تباحث الجانبان حول عدد من مشروعات الطرق مثل دراسة تنفيذ الطريق البري بين مصر وتشاد مروراً بالسودان ، ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وبين تشاد و دول غرب إفريقياوكذلك طريق القاهرة/ السودان / كيب تاون المار بعدد 9 دول إفريقية .

وأكد كامل الوزير، أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ جزء المحور داخل الأراضي المصرية ( القاهرة/أرقين) حيث يمر الطريق بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ثم يمتد الطريق من أسوان وحتى الحدود المصرية مرورا بمفارق توشكى وحتى أرقين عند خط عرض 22 ومنها إلى السودان.

وأشار إلى أن هذا المشروع له أهمية كبيرة في تحقيق الربط البري و زيادة حركة التجارة مع الدول الأفريقية، وكذلك خدمة المواطن المصري والأفريقي وفتح آفاقاً جديدة لفرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة .

كما طلب الجانب السوداني التعاون مع الجانب المصري في مجال النقل البحري وفي تدريب الكوادر البحرية في الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حيث أكد وزير النقل المصري على أن مصر ستوفر كافة امكاناتها لتدريب الكوادر الفنية السودانية سواء في الاكاديمية العربية أو في الموانئ المصرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

