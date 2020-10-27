«المصرية للاتصالات» تنشئ أكبر مركز بيانات دولي

اقتصاد مصر

أعلنت المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر، وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، عن توسيع نطاق أعمالها في مجال مراكز البيانات ببناء أكبر مركز بيانات دولي في مصر.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن مركز البيانات سيعد أول مركز بيانات في مصر يحصل على شهادات معهد Uptime للمستوى الثالث Tier III في فئات التصميم وبناء المنشآت والاستدامة التشغيلية.

وبحسب البيان، يتم ربط المركز بجميع أنظمة الكابلات البحرية العالمية التي لديها نقاط إنزال في جمهورية مصر العربية، كذلك فقد تم منح المركز شهادة المستوى الثالث للتصميم من قبل معهد Uptime منذ بضعة أشهر بعد تقييم دقيق لجميع جوانب المركز وأنظمته التشغيلية.

ولفت البيان إلى أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، استطاعت الشركة المصرية للاتصالات الاستمرار في تنفيذ المشروع دون أدنى تأثير على الخطة الموضوعة أو الفترة الزمنية المحددة لبناء المركز. وتتوقع الشركة أن يدخل المركز الخدمة أوائل العام المقبل 2021 ، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 2000 كابينة مقسمة على 4 مباني مجهزة لاستضافة البيانات.

وبحسب البيان، يتصل مركز البيانات الدولي الجديد بمحطات الإنزال البحرية العشر الخاصة بالمصرية للاتصالات والواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، بما يتيح له الربط بأكثر من 60 دولة حول العالم.

ونوهت الشركة إلى أن هذا المشروع يأتي تماشياً مع جهود الدولة نحو الإسراع في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في مصر بالإضافة إلى المساهمة في التحول الرقمي الإقليمي، كما يعكس اهتمام الشركة المصرية للاتصالات والتزامها تجاه تحويل مصر إلى محور رقمي عالمي.

ووفقاً للبيان، تمتلك المصرية للاتصالات حاليًا ستة مراكز بيانات في عدد من المواقع داخل القاهرة الكبرى والإسكندرية، وتواصل الشركة اختيار مواقع أخرى جديدة لبناء المزيد من مراكز البيانات.

