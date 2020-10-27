13 مليار جنيه استثمارات مبادرة «حياة كريمة»

اقتصاد مصر

التقى محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المصري، بعدد من قيادات ومسؤولي مؤسستي حياة كريمة وصناع الخير للتنمية، لتنفيذ مبادرة «التصالح حياة» والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي. وأوضح الوزير المصري، في بيان أن المبادرة تهدف لرفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل، للمساهمة في دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة بمبادرة حياة كريمة. وذكر أن مؤسسة حياة كريمة نجحت في توفير مبلغ 150 مليون جنيه لتتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات (أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، مطروح، البحيرة ). وأكد شعراوي على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والتي تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتتكامل مع الجهود والاستثمارات التي تضخها الحكومة من خلال الخطة الاستثمارية والتي تقدر بأكثر من 13 مليار جنيه لخدمة 375 تجمعاً ريفياً خلال العامين الماليين 2019/ 2020 و 2020 / 2021. وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي تمت خلال الفترة الماضية في مجالات التكافل الاجتماعي، والتعليم، والصحة، وجميع مناحي الحياة، و القضاء على البطالة والأمية والفقر والمرض وفيما يتعلق بمبادرة دفع مبالغ التصالح في مخالفات البناء.