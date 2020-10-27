تسويق المنطقة الاستثمارية في محيط مطار القاهرة

اقتصاد مصر

بحث وزراء مصريون، في اجتماع موسع، آليات التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في دعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية بقطاع الطيران المدني، وتسويق المنطقة الاستثمارية في محيط مطار القاهرة الدولي.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده وزيرا التعاون الدولي د.رانيا المشاط، والطيران المدني محمد منار عنبة، في إطار خطة وزارة الطيران المدني لتطوير المنظومة التي أقرتها الدولة المصرية للارتقاء بهذا المرفق المهم وبحث أوجه التعاون المشترك مع الشركاء الدوليين، من خلال وزارة التعاون الدولي، لجذب العديد من الاستثمارات بمجال الطيران المدني وكذلك مشروعات التعاون المستقبلية.

وتبلغ محفظة التمويلات التي وفرتها وزارة التعاون الدولي المصرية، من شركاء التنمية، لصالح مشروعات بقطاع الطيران المدني تبلغ نحو 225.7 مليون دولار.

وأكدت «المشاط»، على أهمية قطاع الطيران باعتباره من القطاعات الهامة التي تمثل ركيزة أساسية لدعم وتنمية الاقتصاد القومي، مشيرة إلى سعي الوزارة للتنسيق بين وزارة الطيران وجميع شركاء التنمية فيما يتعلق بالمشروعات ذات الأولوية.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، تسعى لتوفير التمويل المطلوب للمشروعات التنموية في إطار أجندة التنمية الوطنية 2030، في إطار دورها الهادف لتنمية العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية، والمؤسسات الإقليمية والدولية، وذلك من خلال عدة آليات من بينها منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والتي يتم من خلالها عقد اللقاءات بين المؤسسات الدولية والوزارات المختلفة لبحث المشروعات ذات الأولوية، والوقوف على التحديات ومعالجتها، وتسليط الضوء على قصص النجاح.

