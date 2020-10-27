غرائب 2020 تتوالى.. إسرائيل تتبرع بالقمح للسودان!

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو نية اسرائيل تزويد السودان بقمح بقيمة خمسة ملايين دولار بعد إعلان البلدين أنهما اتفقا على تطبيع العلاقات وجاء في منشور لنتانياهو على تويتر «نتطلع إلى سلام دافئ وسنرسل على الفور ما قيمته خمسة ملايين دولار من القمح لأصدقائنا الجدد في السودان» ويعيش السودان منذ الإطاحة برئيسه السابق عمر البشير مرحلة انتقالية يتقاسم فيها عسكريون وقادة الحركة الاحتجاجية إدارة البلاد لحين إجراء انتخابات عامة مقررة في العام 2022. وتسبب ارتفاع سعر الخبز بنحو ثلاثة أضعاف أواخر العام 2018، باندلاع الاحتجاجات ضد البشير والتي أدت إلى الإطاحة به وتواجه الحكومة الانتقالية صعوبات اقتصادية في ظل انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية (الجنيه السوداني) الأمر الذي زاد من الأصوات المنادية برفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على السودان منذ تسعينات القرن الماضي بعد إدراجه على قائمة «الدول الراعية للإرهاب».وتفيد الإحصاءات الرسمية أن السودان يستهلك مليوني طن من القمح سنويا، ويعتمد على الواردات بشكل كبير وقال نتانياهو إن «إسرائيل والولايات المتحدة ستساعدان السودان على تجاوز المرحلة الانتقالية». وتعادل مساحات الاراضي الزراعية في السودان الذي يعاني ازمة اقتصادية عميقة ويوصف عادة بأنه «سلة غذاء العالم» اضعاف مساحة اسرائيل.

وأشار نتانياهو في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي إلى أن «وفدا إسرائيليا سيلتقي قريبا في السودان مع نظرائه لبحث التعاون في العديد من المجالات بما في ذلك ملف الهجرة» وقال نتانياهو «نحن بصدد توسيع دائرة السلام ولن تنضم دول أخرى إلا إذا تابعنا التزامنا بهذه السياسة».

وفي الخرطوم كشف مجلس الوزراء السوداني أن الولايات المتحدة اشترطت تطبيع العلاقات بين الخرطوم وإسرائيل لشطب السودان من قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب. وقال مجلس الوزراء في بيان إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قدّم خلال زيارته للخرطوم عرض الولايات المتحدة القاضي بالاعتراف والتطبيع مع إسرائيل، كشرط لرفع اسم السودان من القائمة. وأضاف البيان أن الجانب الأميركي اقترح أن تتم مكالمة هاتفية رباعية، يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتهنئة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك والإعلان عن اتفاق مبادئ بين السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إعداد اتفاقية بين الطرفين حول موضوع إعادة العلاقات السودانية الإسرائيلية، وسيتم البت فيه بواسطة المجلس التشريعي.

