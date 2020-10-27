انتخابات مصر: لا مخالفات في اليوم الثاني

عربيات ودوليات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، مساء الأحد، أن عمليات التصويت في اليوم الثاني والأخير بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، تمت دون رصد أية مخالفات من المرشحين أو الناخبين.

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات فى بيان بعد انتهاء مهلة التصويت التي استمرت لمدة يومين أن عمليات الاقتراع تمت داخل 10240 لجنة فرعية في 14 محافظة هي «الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الاسكندرية، البحيرة، مطروح».

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، أنه سيتم إعلان نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في موعد أقصاه 1 نوفمبر المقبل. وأضاف أن جميع اللجان الفرعية فتحت أبوابها في المواعيد المحددة خلال اليوم الثاني والأخير من عملية التصويت اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ولمدة اثنتي عشرة ساعة، استهلها القضاة المشرفون على اللجان والبالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف قاضيا (أساسيا واحتياطيا) بفض الشمع الذي تم وضعه على أبواب اللجان عقب انتهاء مهلة التصويت في اليوم الأول مساء السبت، وتأكدوا من سلامة النوافذ وعدم العبث فى صناديق الاقتراع أو بالأوراق الانتخابية، وأثبت هذه الإجراءات في محضر.

في تطور آخر، وقع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على تمديد حالة الطوارئ في البلاد، اعتبارا من يوم أمس لمدة ثلاثة أشهر. جاء ذلك وفقا للقرار الجمهوري رقم 596 لسنة 2020، وفقا لما نشره التلفزيون المصري الرسمي على الجريدة الرسمية بالبلاد.

ووفقا للتقرير فإن المادة الثانية من القرار تنص على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ. وفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، وفقا لتقرير التلفزيون المصري.

