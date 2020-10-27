كفة بايدن تميل في معركة «الولايات المتأرجحة»

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واشنطن- الوكالات: كشفت دراسة مستقلّة أنّ نسبة الاقتراع المُبكر أوعبر البريد في الانتخابات الرئاسية الأميركيّة المقرّرة في الثالث من نوفمبر المقبل، باتت أعلى ممّا كانت عليه قبل أربع سنوات في 2016. وقبل تسعة أيّام من الاقتراع، قال «مشروع الانتخابات الأميركيّة» وهو مركز دراسات تابع لجامعة فلوريدا، إنّه حتّى يوم الأحد، كان هناك أكثر من 59 مليون ناخب قد أدلوا بأصواتهم. أمّا في عام 2016، فكان هناك 57 مليون ناخب قد صوّتوا بالاقتراع المُبكر وفقًا للموقع الإلكتروني للجنة المساعدة الانتخابيّة الأميركيّة. وهذه الزيادة في أعداد الناخبين الذين اختاروا التصويت المُبكر سببها مخاوف هؤلاء من الإدلاء بأصواتهم شخصيّاً في غمرة أزمة فيروس «كورونا» المستجدّ أو بسبب القلق من إمكان حصول صدام انتخابي بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ونائب الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن. وأحرزَ الديموقراطيّون الذين يحضّون على التصويت المُبكر، تقدّمًا في عدد الأصوات المدلى بها حتّى الآن. لكن من غير الواضح ما إذا كان ممكنًا اعتبار ذلك مؤشّرًا على ما قد تكون عليه النتيجة النهائيّة للاقتراع.

ومن المتوقع أن تحسم نتيجة سباق الرئاسة الأميركية 187 صوتا في المجمع الانتخابي المكون من 538 صوتا. هذه الأصوات مقسمة بين 11 ولاية ودائرتين هي ولايات فلوريدا وجورجيا وآيوا ونورث كارولاينا وأوهايو وتكساس وأريزونا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن، ودائرتين في نبراسكا ومين. وبينما هناك 187 صوتا محل خلاف، يرجح أن يحصل بايدن، على 226 صوتا في ولايات تصوت عادة للديمقراطيين أو تميل نحوهم. وتعود هذه الأصوات إلى ولايات توصف بـ «المتأرجحة» وهي تلك الولايات التي لا يطغى فيها واحد من الحزبين على الآخر وبالتالي تعد الهدف الأساسي أمام مرشحي الرئاسة اللأميركية لكسب الأصوات فيها لصالحهم.

في المقابل من المتوقع أن يضمن ترامب، 125 صوتا. وهذا يعني أنه سيحتاج أكثر من بايدن إلى الحصول على عدد أكبر من الأصوات الـ187. بحسب ما جاء في تحليل، نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» استنادا إلى بيانات ثلاث منظمات غير حزبية. وتشير الخريطة إلى أن لدى بايدن 104 طريقة للفوز بهذه الولايات، بينما لدى ترامب 64 طريقة، لذلك تزداد أهمية فوز ترامب بعدد أكبر من الأصوات في هذه الأماكن الحاسمة المشار إليها سابقا. وعلى سبيل المثال، تشير الصحيفة إلى أن فوز بايدن بفلوريدا، يعني حتمية فوز ترامب بولاية أخرى مثل أوهايو، بينما لو خسر بايدن فلوريدا ستكون له فرص أخرى لتعويض هذه الخسارة.

