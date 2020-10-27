العراق: «البعث» المحظور يعلن وفاة عزة الدوري

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أعلن حزب البعث العراقي المنحل، أمس، وفاة نائب رئيس النظام العراقي السابق، عزة الدوري، المطلوب للحكومة العراقية بتهم الإرهاب. وقال حزب البعث المحظور في العراق في بيان إنه ينعى أمينه العام عزة الدوري، مشيرا إلى أنه سيعلن اختيار شخصية عسكرية بديلة عنه. وجاء في تغريدة على تويتر أن قيادة قطر العراق، في حزب البعث، تعلن وفاة أمين عام الحزب عزة الدوري عن 78 عاما. وأشارت إلى أنه كان نائبا للطاغية المقبور صدام حسين منذ توليه الحكم في العام 1979 حتى سقوط حكم البعث عام 2003. وبعد تحرير العراق اختفى الدوري عن الأنظار، وأعلن حزب البعث تقليده منصب الأمين العام للحزب خلفا لصدام بعد إعدامه عام 2006. الجدير بالذكر أنه خلال فترة اختفاء الدوري، نسبت إليه العديد من التسجيلات الصوتية والمرئية في فترات مختلفة منذ ذلك الحين، حيث قيل إنه كان يقود ما يسمى بالمقاومة ضد القوات الأميركية، فيما أفادت تقارير أميركية بأن الدوري هو من يقف وراء تنظيم «داعش».