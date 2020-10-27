لقاح «كورونا» جاهز.. وأكسفورد انتجت «مليارات الجرعات»

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عواصم- الوكالات: أعلن د. أدريان هيل، الذي يقود مشروع لقاح أكسفورد ضد فيروس كورونا أنه من المرجح أن يتلقى الأطباء والمرضى المعرضين لمخاطر عالية، للقاح قبل نهاية العام، وفقا لصحيفة «ديلي ميل».

وقال أدريان إن الموافقة الطارئة ستسمح لمن هم في أمس الحاجة إليها بالحصول على حقنة بينما لاتزال التجارب النهائية جارية، مشيرا إلى أن هذا يعني أن بقية السكان يمكنهم تلقي اللقاح في أوائل عام 2021. واعترف البروفيسور هيل، مؤسس ومدير معهد جينر بجامعة أكسفورد، بأن الوقت كان ضيقًا لبدء التطعيم قبل عيد الميلاد لكنه أصر على أن ذلك ممكن بالفعل وقال إنه يتم بالفعل إنتاج «مليارات الجرعات» في عشرة مصانع في جميع أنحاء العالم من قبل كونسورتيوم بقيادة شركة الأدوية البريطانية «استرازينيكا». وأضاف «سأكون مندهشا للغاية إذا لم ينخفض خطر «كورونا» بحلول الربيع. سوف نصل إلى المرحلة التي يوجد فيها مناعة للقطيع من خلال التطعيم».

وتجري التجارب البشرية على لقاح أكسفورد منذ أبريل الماضي بمشاركة حوالى 20 ألف متطوع من جميع أنحاء العالم حيث أبلغ العلماء عن «استجابة مناعية قوية» ولا توجد آثار جانبية خطيرة لهذا اللقاح، رغم توقفه لفترة بسيطة. وأثبتت مرحلتان من التجارب السريرية الناجحة أن لقاح أكسفورد آمن ويؤدي إلى استجابة مناعية قوية، أما المرحلة الثالثة من التجارب هي الآن في مرحلة متقدمة.

من جهتها، كشفت صحيفة «Independent» إلى أن لقاح أكسفورد يتبع بدقة تعليماته الجينية المبرمجة مسبقًا لإثارة استجابة مناعية قوية بنجاح وقال ديفيد ماثيوز الخبير في علم الفيروسات من جامعة بريستول الذي يقود البحث «اللقاح يحقق كل ما توقعناه وهذه أخبار جيدة في معركتنا ضد الفيروس».

في غضون ذلك، قال الخبير الأميركي في مجال الأمراض المعدية، أنتوني فوتشي أن التاكد من فعالية وآمان لقاح فيروس «كورونا» المستجد سيتم بحلول أوائل ديسمبر القادم مشيرا إلى أن حملات التطعيم على نطاق واسع ستكون خلال العام القادم. وقال فوتشي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «سنعرف ما إذا كان اللقاح آمنًا وفعالًا بحلول نهاية نوفمبر، وبداية ديسمبر».

وأضاف «عندما تتحدث عن تطعيم نسبة كبيرة من السكان بحيث يكون لديك تأثير كبير على ديناميكيات تفشي المرض، فمن المحتمل جدًا ألا يبدأ ذلك حتى الربع الثاني أو الثالث من العام».

ووفق منظمة الصحة العالمية يوجد حاليا 42 «لقاحا مرشحا» دخلت في تجارب سريرية على البشر حول العالم. وبلغت 10 من هذه اللقاحات التجريبية المرحلة الأكثر تقدما وهي المرحلة الثالثة التي تقاس خلالها فعالية اللقاح على نطاق واسع على عشرات الآلاف من المتطوعين المنتشرين في عدة قارات.

