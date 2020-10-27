واشنطن: السيطرة على «كورونا» كالإنفلونزا

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: تجاوز عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد حاجز 43.3 مليون مصاب عالميا وبلغ عدد الوفيات مليونا و158 ألفا و805، وفق آخر البيانات التي يقدمها موقع وورلد ميتر.

وتجتاح كثيرا من دول العالم موجة ثانية من الوباء، وسجلت الدول الأوروبية معدلات إصابة يومية قياسية وان كانت معدلات الوفيات تبدو اقل من الموجة الاولى وكذلك الوضع في الولايات المتحدة التي أكد فيها الرئيس دونالد ترامب أن البلاد تحرز تقدما في مواجهة الفيروس، على الرغم من الارتفاع الكبير في عدد الإصابات.

وقال ترامب لحشد من مؤيديه في ولاية كارولينا الشمالية «نحن نتغلب على الأمر، لدينا لقاحات ولدينا كل شيء، حتى دون لقاحات نحن نتغلب على الأمر وسينتهي الوباء».

وصرح كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تسيطر على جائحة فيروس «كورونا» المستجد لأنه فيروس معدي مثل الإنفلونزا، بل تعمل على السيطرة على إنتاج اللقاحات والعلاجات لمواجهته وسجّلت الولايات المتحدة الجمعة أكثر من 84 ألف إصابة بالمرض ونحو 80 ألف إصابة السبت وهذا أكبر ما سُجل في يوم واحد منذ بدء الجائحة التي اودت بحياة نحو 225 ألف أميركي حتى الآن.

وفي فرنسا قالت وزارة الصحة في بيان إن البلاد سجلت أكثر من 52 ألف إصابة مؤكدة جديدة خلال 24 ساعة بعد رقم قياسي بلغ 45 ألفا و422 مصابا السبت. وأضافت الوزارة أن 116 لقوا حتفهم بسبب الإصابة بفيروس «كورونا» خلال الفترة نفسها، مقارنة مع 137 السبت.

وفي ألمانيا يتواصل تفشي الفيروس حيث تجاوز عدد الإصابات الجديدة به 10 آلاف يوم الأحد. وانتشرت مئات عناصر الأمن الأحد في برلين لفض مظاهرة ضد القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وتجمّع نحو ألفي شخص بعد الظهر في العاصمة الألمانية بدعوة من كبرى الحركات التي تعارض التدابير الوقائية على غرار وضع الكمامة، وجاب المتظاهرون وسط المدينة متفرقين في عدة مجموعات.

أما في إيطاليا فقد أعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي عن إجراءات جديدة لمكافحة فيروس «كورونا» في محاولة أخيرة لتجنب إغلاق جديد على مستوى البلاد.

عربيا نددت الحكومة الجزائرية بما وصفته بأنه «استرخاء» شعبي على صعيد التقيّد بتدابير الوقاية من فيروس «كورونا» الذي تتسارع وتيرة الإصابة اليومية به. وجاء في بيان رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد أنه «بعد التحكم في الوضع الصحي وتسجيل نتائج مشجعة للغاية، تظهر اليوم علامات على الاسترخاء تدعونا لنخشى عودة ظهور بؤر العدوى من جديد».

وفي مصر، سجلت وزارة الصحة يوم الأحد 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة، مقابل 167 إصابة و11 وفاة يوم السبت.

