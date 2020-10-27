اختبارات منزلية

عربيات ودوليات

قالت سلسلة الصيدليات البريطانية الشهيرة «بوتس»، أمس، إنها ستطلق فحصا للكشف عن فيروس كورونا المستجد في 12 دقيقة فقط عبر متاجرها بسعر يبلغ 120 جنيها (156 دولارا).

وأوضحت بوتس، أن هذا الاختبار للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض، ويمكن استخدامه قبل الرحلات، أو للأشخاص الذين يريدون الطمأنينة قبل مقابلة العائلة والأصدقاء.

وقامت الصيدلية بالفعل بتشغيل خدمة اختبار للمسافرين على وشك السفر إلى الإمارات، وستبدأ في توسيع نطاق هذه الخدمة هذا الأسبوع.

وقالت «بوتس»، التي تبيع الأدوية ومستحضرات التجميل وغيرها من السلع، إن الاختبارات ستكون متاحة في البداية عبر 10 متاجر في جميع أنحاء لندن وبرمنغهام ومانشستر وإدنبرة وغلاسكو، وستتوسع إلى أكثر من 50 متجرا في الأسابيع المقبلة.

