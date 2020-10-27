«كورونا» والشتاء... معادلة الأماكن المغلقة

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لوس انجليس- الوكالات: كشف عالم الأحياء الدقيقة في جامعة ستانفورد، ديفيد ريلمان أن تفشي فيروس «كورونا» سيشهد ذروته خلال الشتاء، مشيرا إلى أننا مقبلون على أشهر صعبة.

وعلى الرغم من آراء كثيرة كانت قد قالت إن «كورونا» ليس موسمياً، إلا أن علماء باتوا متأكدين من أن ذروته ستكون في فصل الشتاء، والذي تكثر فيه عدوى فيروسات وأمراض الجهاز التنفسي خاصة في أوقات انخفاض دراجات الحرارة وبرودة الجو. وأوضح موريسيو سنتيانا، وهو عالم متخصص بالرياضيات في كلية الطب بجامعة هارفارد، أن الناس خلال الشتاء على عكس ما هو دارج في الصيف سيتفاعلون بشكل أكبر في الأماكن المغلقة والتي يسير فيها الهواء ضمن دورة دائرية مغلقة للحفاظ على الحرارة في المباني والمنشآت المختلفة.

بدورها قالت راشيل بيكر عالمة أوبئة في جامعة برينستون إنه حتى لو كان هناك تأثير موسمي قليل لـ«كورونا» إلا وجود عدد هائل من الأشخاص المعرضين للإصابة يبقى المحرك الرئيس لانتشار الفيروس.

ونوّهت عالمة الأوبئة في كلية لندن للطب، كاثلين أورايلي، إلى أن الإنفلونزا موجودة منذ مئات السنين إلا أن أسباب حدوث ذروتها في الشتاء لا تزال غير مفهومة بشكل علمي دقيق، والتي لا نجد لها تفسيرا سوى برودة الطقس. وأشارت إلى أن العامل الأكبر الذي سيحد من الانتشار فقط التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية والخارجية.

وفي أبريل الماضي قال تقرير صادر عن «الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب بأميركا» إن هناك 10 أوبئة إنفلونزا في السنوات الـ250 الماضية اثنان تفشيا في شتاء نصف الكرة الأرضية الشمالي، وثلاثة في الربيع واثنان في الصيف وثلاثة في الخريف، وفي جميع الحالات كانت هناك موجة ثانية بعد حوالي 6 أشهر من ظهور الفيروس لأول مرة، بغض النظر عن وقت التفشي لأول مرة.

