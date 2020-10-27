قمة «الصحة» تطالب بـ «تدويل» مكافحة الوباء

عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن جائحة «كورونا» هي أكبر أزمة تواجه العالم في العصر الحديث. وجاء كلام غوتيريش عند افتتاحه قمة الصحة العالمية عبر الإنترنت دعا فيها إلى التضامن العالمي في مواجهة الأزمة، مطالباً الدول المتقدمة بدعم النظم الصحية في البلدان التي تعاني من نقص الموارد. وكانت جائحة «كورونا» الموضوع الرئيسي للقمة، التي كان من المقرر عقدها في الأصل في برلين.

كما شدد العديد من القادة والخبراء من الذين تحدثوا خلال الجلسة الافتتاحية على ضرورة التعاون عبر الحدود وتدزويل الحرب على «كورونا»، حيث أكد الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير أن لا أحد آمن من «كوفيد-19» مشدداً على أنه حتى أولئك الذين ينتصرون على الفيروس داخل حدودهم، يظلون أسرى داخل هذه الحدود حتى يتم الانتصار عليه في كل مكان»، بحسب تعبيره.

من جهة ثانية، اعتبر غوتيريش أن اللقاحات والاختبارات والعلاجات هي أكثر من مجرد أدوات منقذة للحياة، وقال «إنها تساعد الاقتصاد والمجتمع، ولن تتحقق الإغاثة من خلال طريقة واحدة، ولكن من خلال الجمع بذكاء بين الأبحاث المتطورة والصحة العامة الأساسية». وأوضح الأمين العام أن المعلومات المغلوطة والمضللة حليفة للفيروس وتقتل، حيث إنها تساهم في الوفيات والإصابات وفي التوترات الاجتماعية التي تؤدي إلى العنف مضيفا «ما لم نواجه الشائعات ونظريات المؤامرة والأكاذيب، فإنها ستلغي جهودنا الأخرى».

يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبيريسوس، كان أكد خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو أن «الكثير من الدول تشهد تزايداً مطرداً في إصابات «كورونا»، ويؤدي ذلك الآن إلى إشراف وحدات العناية المركزة على بلوغ طاقة استيعابها القصوى أو بلغتها بالفعل مع أننا ما زلنا في أكتوبر». كما حذّر من أن «الأشهر القليلة القادمة ستكون صعبة جدا وبعض الدول في مسار خطير».

ورأى غيبيريسوس أنه في حال تمكنت الحكومات من جعل أنظمة البحث عن الحالات المخالطة مثالية، والتركيز على حجر كل الحالات ووضع كل المخالطين في العزل، سيصبح من الممكن تفادي العودة إلى فرض إجراءات عزل شاملة.

ويتعلق التحذير الأممي من خطورة الموجة الثانية تحديداً في الدول شديدة البرودة حيث تزيد أمراض الجهاز التنفسي ومضاعفاتها.

