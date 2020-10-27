وزارة الصحة السعودية تنفي طلب منع التجول

عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: نفت وزارة الصحة السعودية رفع طلب لمنع التجول، وقال المتحدث باسم الصحة السعودية محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري إن وزارة الصحة لم ترفع طلبا لمنع التجول مضيفا أن «المستويات الموجودة حاليا في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة، ولا يُتوقع في القريب الوصول إلى مثل هذه الإجراءات»، داعيا الجميع إلى ضرورة الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية. وأشار العبدالعالي إلى أن العالم لايزال يسجل ارتفاعا في أعداد الحالات المسجلة لفيروس كورونا وقال إنه «يُلاحظ نزول مؤشر الحالات الحرجة في المملكة، حيث انخفض بما يتجاوز 9% عن الأسبوع الماضي»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم إن «الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول ستكون عن بُعد، من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية». ألمانيا: هجوم على معهد «روبرت كوخ» برلين- الوكالات: أعلنت الشرطة الألمانية أن مجهولين هاجموا مبنى معهد «روبرت كوخ» الألماني بالعاصمة برلين عبر إلقاء مواد حارقة على واجهة المعهد، ولكن لم يصب أي شخص إثر ذلك. ويعمل المعهد التابع لوزارة الصحة الاتحادية على تتبع الحالات اليومية للإصابات بـ»كورونا» في عموم ألمانيا، كما يشرف على الإتراتيجيات الفيدرالية لمكافحة الأمراض المعدية وعلى خطة اللقاحات الخاصة بها. وجاء في تقرير الشرطة «يتردد أنه تم كسر أحد النوافذ، ولكن العاملين استطاعوا إخماد النيران». وأضافت الشرطة أن المشتبه فيهم لاذوا بالفرار.