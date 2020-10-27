ألمانيا: هجوم على معهد «روبرت كوخ»

عربيات ودوليات

برلين- الوكالات: أعلنت الشرطة الألمانية أن مجهولين هاجموا مبنى معهد «روبرت كوخ» الألماني بالعاصمة برلين عبر إلقاء مواد حارقة على واجهة المعهد، ولكن لم يصب أي شخص إثر ذلك. ويعمل المعهد التابع لوزارة الصحة الاتحادية على تتبع الحالات اليومية للإصابات بـ»كورونا» في عموم ألمانيا، كما يشرف على الإتراتيجيات الفيدرالية لمكافحة الأمراض المعدية وعلى خطة اللقاحات الخاصة بها. وجاء في تقرير الشرطة «يتردد أنه تم كسر أحد النوافذ، ولكن العاملين استطاعوا إخماد النيران». وأضافت الشرطة أن المشتبه فيهم لاذوا بالفرار.