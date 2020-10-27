سينمائيون: تأخير المرحلة الخامسة أضرنا بسبب توقف العروض والتصوير

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تدخل صناعة السينما المنعطف الخطر بسبب جائحة «كوفيد- 19» «كورونا» التي أدت إلى إغلاق قاعات السينما سواء في الكويت او في باقي دول العالم كما توقف انتاج الأفلام والغاء المهرجانات السينمائية سواء في الخليج وغيرها من الدول وقد واجهت صناعة السينما العالمية أزمة مالية حادة من الجائحة التي تبعد الجماهير عن القاعات بسبب الشروط الصحية.

اما على صعيد الانتاج السينمائي فقد توقفت استديوهات انتاج الأفلام في أنحاء العالم كما أجّلت شركات هوليوود وغيرها من الشركات الرائدة في ذلك المجال مواعيد تدشين الأفلام الرئيسية وبالتالي فان الخسائر في صناعة السينما تتزايد في وقت تتراجع فيه الاستثمارات الجديدة وقد رصدت «النهار» ردة فعل المعنيين في هذا المجال من السينمائيين في الكويت عن تأثير «كورونا» على اعمالهم وسلبيات عدم اقرار المرحلة الخامسة التي تسمح لهم من خلالها بمزاولة النشاط السينمائي وتسويق اعمالهم.

خسائر متواصلة

في البداية كان لقاء مع المخرج داود شعيل الذي قال: «الكورونا» ازعج السينما وجعل هناك اتجاه نحو حلول اخرى وهي شبكات او منصات معروفة ما ادت الى تأجيلات كثيرة للافلام العالمية التي كان تأجليها الى اخر السنة الجارية ومن ثم تم تأجليها الى السنة القادمة وفي النهاية تم تأجليها الى عام 2022 وهذه الامور من الطبيعي ان تؤدي الى خسائر متواصلة بسبب الالتزام مع الممثلين وفريق العمل ولعل اذكى جهة او شركة هي شركة ديزني التي تعرض اعمالها عبر شبكتها الخاصة وهي «ديزني بلس» وتقريبا اغلب اعمالها التي انتجتها تعرضها عبر تلك الشبكة وبالتالي يكون هناك مردود مالي عبر عرض هذه الافلام.

وقال: اما الانتاج السينمائي في الكويت فنحن يجب ان نتفق اولا بانه لاتوجد لدينا صناعة بل عندنا محاولات سينمائية واما كلامي عن عودة النشاط السينمائي فانني اقصد بها العواصم السينمائية مثل مصر وهوليوود وبوليوود وهم من اكثر الجهات المتضررة من الكورونا وتوقف النشاط السينمائي وهناك اعمال تصور بشكل حذر وهناك اعمال توقفت عن التصوير واتمنى ان يكون حضور السينما مؤقتاً بسبب الجائحة وبعد ذلك ترجع السينما مثل ما كانت واقوى بعد انحسار الوباء وألا نتعود بان نرى الاعمال السينمائية عبر المنصات بل ان تكون هذه المنصات للعرض الثاني وان السينما تصنع افلامها لرؤيتها عبر الشاشة الكبيرة خاصة ان تجربة رؤية الفيلم مع الناس هي تجربة مختلفة.

واضاف ايضا: تأخير المرحلة الخامسة لعله يسبب ضرراً لدور العرض خاصة ان الحضور الى السينما كان جزء من حياتنا والامر اختلف الان وهناك افلام كويتية تم انتاجها والانتهاء منها وكان المتبقي هو العرض فقط وذلك بسبب تاجيل المرحلة الخامسة او تأخرها يصعب على المنتجين انجاز هذا الامر خاصة انهم يسعون لعرضها في دور السينما الذي يعتبر مهما للقائمين على الفيلم وليس على الشبكات حتى يقيس مدى الاقبال ونجاح الفيلم السينمائي وفي حال عودة النشاط السينمائي بعد ان يتم اقرار المرحلة الخامسة والموافقة عليها سيكون هناك امر اخر نلتفت له وهو ان عدد الحضور سيكون محدودا خلال العرض وبالتالي سيؤثر على ايرادات الافلام وهذا الامر سيحصل في الكويت كما حصل في الدول الاخرى واتوقع عند فتح ابواب السينما سيكون هناك اقبال على الحضور.

لابد من التحرك

اما المخرج صادق بهبهاني فقد قال: كل الفنون بشكل عام تأثرت لكن على مستوى السينما فنعم تأثرت لكن هناك حلول اخرى تبقى للمنتجين واتجاههم الى منصات العرض العالمي اسوه بافلام هوليوود الي تعمل خاصه للمنصات كـ«نتفلكس» وغيرها وهذا هو حل اخير ممكن ان يتبع في حال لن تفتح السينما لمده عام واكثر وطبعا ونحتاج فتح ومزاولة النشاط الفني لان فيها انضباطاً اكثر من حيث تباعد كراسي صالات المسرح والسينما وتحكم بالشغل وهو قطاع مهم ومتميزة به الكويت بفنها وفنانيها وليس بالمهم الحديث عن خساره المنتج من عدمه حاليا لان هذا الامر مقرونا بعمله الفني وجودته.. واقبال الجمهور عليه سواء بتباعد صالات العرض او عرضه بالكويت او الخليج او عرضه بقنوات فضائية او منصات الكترونية تعوضه ما دفع بعمله.. لكن...المهم هو كما هالنشاط مفتوح في دول اخرى بضوابط اتمنى ان يفتح عندنا بضوابط وتباعد اسوة ببقية المجالات التي فتحت وهذا طبعا بعد قضاء فترة حدادنا وحداد الدولة على وفاة أميرنا الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح.

واضاف قائلا: علينا ان نعي جيدا اهمية الفن بدولة الكويت والتي هي هوليوود الخليج والسباقة دائما فالفن اساسي وهو من يبعث الامل والفرحة في قلوب الناس وان الحياة بدونه تكون دون روح.. فالكويت بلد فن وفنانين ومسرح وسينما وحفلات غنائية وثقافية ومبدعين وشريحة كبيرة اثرت على الخليج العربي ولابد من التحرك لهذا القطاع المؤثر والكبير.

أحلامنا متوقفة

اما المخرج يوسف العبدالله فقد شارك قائلا: في بداية ازمة «الكورونا» كتبت على يافطة التي علقت على احدى دور السينما بعد ان تم اغلاقها عبارة «السينما مغلقة حتى تتوقف الحياة عن كونها فيلم» لان فعليا الحياة تحولت الى فيلم «ثريلر» وللامانة اشتقنا الى دور السينما وحضور الافلام.

وقال ايضا: على الجانب الشخصي انتهيت من تصوير فيلمي السينمائي وارسلته الى اكثر من مهرجان سينمائي ولكن بسبب الجائحة توقفت والبعض منهم تحول الى «اونلاين» الذي افقده جمالية المشاركة والحضور الى المهرجان وتم قبول فيلمي في مهرجان الافلام القصيرة في موسكو ومهرحان اخر لافلام الشرق الاوسط في اميركا ولم استطع المشاركة بسبب الاحترازات الصحية السائدة في العالم ومن الامور التي تأجلت بسبب الجائحة فيلمي الاخير الذي كنت اعمل عليه والذي يتطلب مواقع تصوير معينة لا توجد في الكويت وكنت انوي الذهاب لاستكمال المشاهد في سلطنة عمان ولكن ايضا بسبب الظروف ولكن اكرر دائما واقول انها «فترة وتعدي» حتى نستطيع ان نكمل لانه فعليا ترى ان احلامك متوقفة بسبب «كورونا».

الاتجاه إلى «اليوتيوب»

وشارك ايضا المخرج مساعد خالد الذي تحدث قائلا: بالنسبة لتأثير جائحة «كورونا» على الانتاج السينمائي فما اعتقد تغير الكثير عندنا في الكويت لان كل الأعمال الفنية توقفت لفترة طويلة عن التصوير أما الأعمال السينمائية خاصة فلا تزال غالبيتها انتاجات خاصة لأشخاص وليس استوديوهات أو شركات، أي يكون المنتج هو غالباً الكاتب أو المنتج أو الاثنان، لذلك بعد رفع الحظر ستعود الكاميرات لتدور في نفس الدائرة الانتاجية بالاجتهادات الشخصية من محبي السينما ومحاولاتهم الدائمة في خلق صناعة سينمائية كويتية مستمرة وأنا شخصيا اتجهت مع اصدقائي السينمائيين الى اليوتيوب في تجربة جديدة بدلا عن الاتجاه للسينما، حتى ننتج مثل نقول شي على قدنا، مسلسل من 4 حلقات منفصلة بدلا عن فيلم طويل.. ولكن توقفنا بسبب الجائحة ولكن سنعاود التصوير مرة أخرى قريباً بعد توقف دام 11 شهراً من تصوير الحلقة الأولى.

