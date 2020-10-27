إضاءات

انطلقت قبل أيام قليلة فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، والتي ستستمر حتى 31 أكتوبر من الشهر الحالي، وبمشاركة فنية عربية وعالمية كبيرة، وعلى السجادة الحمراء استعرض مشاهير الفن والعاملون فيه اطلالاتهم المختلفة أمام عدسات كاميرات المصورين، وقد لوحظ أن بعض الفنانين قد أحضروا أبناءهم معهم، ربما حباً في التميز أو لكي يتلمس الأبناء طريق النجومية وبريق السجادة الحمراء.

المهرجان يٌقام في دورته الرابعة، واقعياً كما كان في دوراته السابقة وليس افتراضياً، على غرار بعض المهرجانات التي أقيمت افتراضياً، خلف الشاشات المرئية استجابة للاشتراطات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، ولولا أن بعضاً من المشاهير والجمهور الذين حرصوا على ارتداء الكمامات لما تذكر المتابعون جائحة كورونا!. على الرغم من أن الكمامة بدت وكأنها اكسسوار مكمل للموضة، وليست جزءاً من اجراءات السلامة والوقاية أو الأضعف بينها.

? زووم

هناك العديد من الفعاليات الفنية على مستوى العالم بدأت تتحرك للأمام وكاميرات التصوير دارت اما لتنهي أعمالاً مؤجلة أو لتصوير أعمال جديدة مع مراعاة الحذر من تأثير الضيف الثقيل على العالم كله فيروس كورونا، ولكن يبقى أهل الاختصاص أدرى ان كانت الجغرافيا تمنح فيروس كورونا خصائص اضافية تجعل من الواجب أن يُقال للكاميرا STOP هنا وAction هناك.

