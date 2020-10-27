هشام الغانم: لم نجد سبباً مقنعاً لاستمرار إغلاق النشاط السينمائي

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استغرب نائب رئيس مجلس ادارة شركة السينما الكويتية الوطنية «سينيسكيب» هشام الغانم عندما تم السماح من قبل مجلس الوزراء لمزاولة نشاط المطاعم والنوادي الصحية وغيرها من الانشطة التي تعتبر فيه التباعد الاجتماعي نوعا ما صعباً والنشاط السينمائي الى الان مغلق موضحا ان الخسائر المادية التي مني فيها هذا القطاع الحيوي تعتبر كبيرة.

وقال ايضا: للاسف الشديد لم نجد سببا مقنعا لاستمرار اغلاق النشاط السينمائي خاصة اننا صرحنا في اكثر من وسيلة اعلامية اننا في «سينسكيب» مستعدون للعودة منذ زمن وليس الآن وتم وضع خطط في حالة استئناف النشاط واننا مستعدون بكل ماتطلبه الجهات الصحية بخصوص الاشتراطات وهناك تنسيق بيننا وبين لجنة «كوفيد19» في وزارة الصحة وهناك سيناريو معد تمت مباركته من قبلهم ونحن مستعدون في اي وقت يتم الافتتاح ونحن حريصون ان يكون ذلك بشكل امن وليس بشكل غير مرتب وغير مدروس لحماية عملائنا وايضا موظفينا في هذا القطاع والسؤال الذي يطرح نفسه الى متى ونحن على ها الحال؟ ومتى نتوقع ان الجهات المسؤولة سوف تسمح باستئناف النشاط ونحن في نفس الوقت نقدر مايقومون به او لعل تكون لديهم معلومة غير متوافرة لدينا ولهذه الاسباب هم ممتنعون عن السماح لنا بالافتتاح.

وحول تقسيم الصالات وتوزيع الكراسي في «سينسكيب» أوضح الغانم قائلاً: هناك أكثر من سيناريو وضع لأجل هذا الأمر اذ لا ننسى أيضاً أن كل قاعة لها طريقتها وتقسيمتها المختلفة لكن بالمجمل لدينا ثلاثة أساليب في ما يخص التقسيم وعلى سبيل المثال بواقع كرسيين أو أربعة كراسي لكن القرار النهائي سيتم اتخاذه في الفترة المقبلة بعد أن نأخذ رأي السلطات الصحية اذ لا نريد الاستعجال في اتخاذ قرارات قد يكون لها آثار سلبية على حساب صحة الناس.

وتابع الغانم قائلا: ومن الامور المهمة تعقيم الموظفين والأماكن والمواقع بشكل دقيق ودوري وكذلك تدريب العاملين في (سينيسكيب) البالغ عددهم أكثر من 750 موظفاً على كيفية التعامل مع هذا الوباء غير العادي وأيضاً حتى يكونوا على دراية تامة بأوجه التعقيم والنظافة الشخصية وعلى المام تام بمكافحة الأوبئة.

