مسرحيون: لا يوجد إنصاف.. ولا بد من فتح المجال لعودة النشاط

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يعتبر بعض الفنانين أن المسرح أكبر من جائحة كورونا أما الأوبئة والأزمات فإلى زوال والمسرح يبقى.. وكذلك رصدنا ردة فعل المسرحيين حين تم اللقاء بهم واخذ ارائهم عن عملية تعطيل المسرح الى اجل غير مسمى لعدم اقرار المرحلة الخامسة التي تسمح لها بمزاولة النشاط مع باقي المهن الاخرى التي مازالت متوقفة.

ومع ذلك نجد أن المسرحيين يكتنفهم الحنين والشوق الى «الستيج» والى الجماهير في كل حالاتها على الرغم من العزلة التي فرضتها الجائحة فيما اختار البعض الآخر الاتجاه الى منصات التواصل الاجتماعي لمشاهدة عروض مصورة والتفاعل معها سلبا وإيجابا او القيام بعرض مسرحي عبر «الاونلاين» وعزلة المسرح في هذه الجائحة تماما مثل عزلة باقي الأنشطة إلا أن المسرح يعتمد في جميع حالات الاتصال عنده مع الجمهور على جلستي النظر والسمع وقد يعتبر البعض ان الوقت ملائم للمسرح للعمل عن بعد من خلال منصات التواصل الاجتماعي إلا ان هذه الوسائط تفقد الممثل الشعور بروح المسرح، وتجاوب الجمهور يعطيه هذه الروح وهذه النقلة لا تكفي بالطبع ولا تغني عن ارتباط الممثل بالجمهور إلا أنها تعتبر جسرا لإبقاء المسرح حيا في ظل هذه الجائحة. ?

في البداية كان اللقاء مع المخرج القدير عبدالله عبدالرسول الذي تحدث قائلا : جائحة كورونا قامت بتعطيل الحياة بكل المجالات بما في ذلك المسرح.. خاصة انه من اشد المجالات المتضررة من هذا الوضع لان المسرح يعتمد اعتماداً مباشراً على وجود الممثل والمتلقي وجها لوجه حتى تكون هناك العملية التفاعلية بين الخشبة وبين المتفرج وهذا الوضع لايتحقق في ظل الاجراءات الصحية المشددة التي تتبعها دول العالم للحد من انتشار وتفشي الوباء ولذك هناك الكثير من المسارح في العالم انتهجت بايجاد حلول لهذا المشكلة ولكن جميع الحلول لاتفي بالغرض ولاتكون كافية ليقوم المسرح بايصال رسالته ولكن هذه الحلول هي محاولة كبيرة ومهمة ليستمر العطاء المسرحي والفني والقيام بتقديم رسالة المسرح للجمهور والحياة العامة. وقال ايضا: رغم هذه المحاولات التي قام بها الفنان المسرحي في كل انحاء العالم لم نر المسرح الحقيقي المعتاد ليقوم برسالته وانا احيي جميع فناني المسرح لايجاد هذه الحلول لتكون رسالة المسرح حاضرة في هذه الظروف الدقيقة وهناك من انتهج فكرة المسرح الافتراضي وهو ان يقدم عروضاً مسرحية افتراضية وانا اعتبرها «اجتهادات» من الفنان المسرحي ليواصل المسرح دوره ولكن الحياة الافتراضية المسرحية لاتعنى مسرحاً لانه مسرح مؤقت وافكار مؤقتة تقدم في ظل هذه الظروف رغم ان المسرح رسالته الانسانية ان يتواجد في ظل الكوارث والحروب التي تجتاح العالم ليكون المسرح حاضرا ويعبر عن الافكار الانسانية بشكل عام.

واضاف ايضا: الامر الثاني ان المسرح في القطاع الخاص تضرر بشكل كبير جراء هذه الجائحة ونجد ان الحكومة والقطاع الخاص يفكرون بتعويضات وبحلول لانتعاش الاقتصاد بشكل عام في الكويت وهناك العديد من المبادرات والدراسات التي طرحت لذلك وكل المجالات قدمت افكارها لتعويض القطاع الخاص بالدولة ولكن عندما نأتي عند القطاع المسرحي والذي يعتبر حاله حال اي مجال اقتصادي لم نجد ذكر لما هو مصير الاضرار التي وقعت على هذا القطاع نتيجة وباء كورونا ولاننسى ان علاقة الجمهور بمسرح القطاع الخاص علاقة لصيقة جدا وهي تعتبر من اهم المجالات الاقتصادية التي تفتح ابوابها للجمهور في كل المناسبات ويعتبر حقيقة من المجالات المهمة التي لها علاقة مع الجمهور ولكن انا تساءل لماذا لم نفكر ان ننقذ القطاع الخاص المسرحي وانا على يقين ان الاخوة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قد وضعوا خطة لمواجهة هذا الضرر وكل ما اتمناه ان يقوم المسرحين في القطاع الخاص بتوحيد جهودهم للنظر في هذا الموضوع والمسرح مابعد كورونا سوف يعود بالتأكيد لان رسالة المسرح تظل قائمة ومهمة واساسية في حياتنا وحياة الشعوب ولكن سيعود المسرح بالتدرج لأن الجمهور سيأخذ وقتاً من الزمن ليعاود الحضور والمشاركة في الأعمال المسرحية وهناك تجارب مسرحية تقام في العالم العربي ومنها في السعودية والامارات وسلطنة عمان ومصر والمغرب والاردن وفق اجراءات احترازية مشددة لضرورة ان يكون المسرح حاضرا في مثل هذه الظروف ويقدم رسالته الانسانية وتحية لهؤلاء الفنانين الذين استمروا في عطائهم حتى هذه اللحظة وفي ظل هذه الظروف الحرجة جدا.

خسائر وتعويضات

اما الفنان والمنتج طارق العلي الذي قال : تكلمت كثيرا عن هذه المرحلة من خلال الوسائل الاعلامية خاصة ان حالنا كحال اي نشاط تجاري سواء مجمع او مطعم الذي يضم تجمعاً من الناس باسس ونظم وبارشادات وبالتالي نحن حريصون أشد الحرص على انفسنا وعلى من يكون متواجدا في العرض المسرحي والالتزام التام بالشروط الصحية للحد من هذا الوباء وفي دول كثيرة تعاملوا او تعايشوا معه واليوم في الكويت حتى الاخوان المسؤولين عن المراحل استثنوا بعض المهن التي كان من المفروض ان تكون في مرحلة معينة وجعلوها مع المرحلة التي تسبقها. واضاف: نحن كجهات منتجة في المسرح يكون علينا التزامات مالية ندفعها ومن الذي يتحملها وبالتالي حصل هناك تفرقه في المراحل بيننا وبين مهن اخرى وعلى الحكومة التي اجلت المرحلة الخامسة عن الموعد المخصص لها يجب ان يكون هناك على الأقل تعويض سواء لنا كمسرح او المهن الاخرى التي غير مسموح لها ان تعاود نشاطها ونطالب بتعويضات بسبب الالتزامات المالية من ايجار المكاتب والتزمات وهناك كلفة شهرية تدفع ومنو يعوضني في هالخساير .. ومن يقول ان الموضوع بسبب كورونا فهذه المجمعات يوجد فيه الناس وفق اشتراطات صحية ونحن كذلك نعاود النشاط وفق شروط السلطات الصحية و«شمعنى» الفنان اذا طالب بحقه قالوا كورونا واقعدوا يتنمرون علينا واطالب الحكومة بتعويض المتضررين من المرحلة الخامسة وهذا ظلم علينا ونطالب بفتح المرحلة الخامسة بعد الحداد الرسمي. وقال ايضا : نود ان نقابل وزير الصحة خاصة انني وضعت خطة متكاملة عن وضع المسرح خلال السماح لهم والية العرض ووضع الاجراءات الاحترازية مع العلم ان الدول الاخرى فتحت المجال فهل معنى ذلك انهم لايخافون على شعوبهم وابرز مثال دبي وكذلك السعودية واذا تكلمنا «زعلوا علينا واذا سكتنا احنا اللي نخسر» و للامانة لايوجد انصاف من تلك الناحية ومثلما فتحت الابواب في المجمعات التجارية ولنا حق في ان يفتح لنا المجال.

استنزاف مادي

وشارك ايضا الفنان محمد الحملي الذي قال : بشكل عام وقف النشاط المسرحي اثر علينا كفنانين في المسرح كون اننا كنا نعرض وتوقفنا جراء الوباء وهما مسرحيتا «سبايدر مان» ومسرحية «موجب» مع العلم كان هناك التزام تجاه كل من حجز تذاكر لرؤية العروض وهذا اثر علينا من جهة مالية والوقفة طالت علينا وانا ليس عندي فقط شركة بل عندي التزام تجاه المسرح الذي استاجره الذي يريد صيانة وايجارت وموظفين وفي ناس عايشة على شغل المسرح كعمل ونحن ايضا كفنانين نعيش على مانقدمه من انتاجات فنية مسرحية والتي من خلالها نوصل رسالتنا ولذلك اتجهنا الى ان نقيم اول مسرحية اونلاين وهي مسرحية «سيستم واقف» كمتنفس لنا ودخلت موسوعة غينيس في اكثر تذاكر مباعة لمسرحية اونلاين.

وقال ايضا : عملية الانتاج المسرحي لانستطيع ان نخطو اي خطوة فيها حتى يكون هناك قرار من الدولة ونحن مع تلك الاجرات ولكن مثل ماتم فتح بمعاودة بعض الانشطة يجب ان يعطونا المجال ولايوجد فرق في الموضوع فهي انشطة قائمة على التجمعات ووجود البشر مع وجود الاشتراطات الصحية ونستطيع ان نطبق التباعد من خلال كراس يالمسرح كل الحياة ردت شمعني المسرح بحيث نقلل نسبة الحضور وكذلك من الكوادر العاملة ونطبق الشروط. واضاف : كما سيكون هناك استنزاف بسبب الالتزام و«كورونا» استنزفت المدخول الذي عملنا عليه طوال السنوات الماضية وجهد خمس سنوات من العمل المتواصل في المسرح خاصة ان الشركة التي نعمل فيها قائمة على الانتاج المسرحي ولانعلم متى يكون هناك المرحلة الخامسة واذا تم الامر فانني على اتم الاستعداد لمزاولة نشاطي خلال اسبوع من السماح لنا بمزاولة النشاط وكذلك الفنانين المشاركين وفنحن متعطشون للعمل المسرحي ورؤية الجمهور.

التباعد الاجتماعي

وكانت هناك مشاركة للمنتجة مي الصالح التي قالت: انا اتفهم تاخير المرحلة الخامسة لسبب معين فلو تم السماح بافتتاح المسرح والانتاج المسرحي فانه لم يتم ايجاد او انتاج لقاح معتمد عن الكورونا وفي السماح بافتتاح المسرح على الوضع الحالي فانني اضطر الى أن اطبق التباعد الاجتماعي.. خاصة ان المسرح ليس مثل البرامج التلفزيونية وطريقة عرضها بل ان المسرح يعتمد على عدد الحضور ولعل هناك مسرحاً واحداً في الكويت الذي يكون عدد الكراسي فيه تصل الى 5 الاف وعندما يتم تطبيق فيه التباعد يكون هناك مجال للربح وغير ذلك المسارح الاخرى يكون عددها محدوداً وبالتالي ينزل العدد الى 200 او اكثر بقليل ولن يحصل فيه المنتج على الجهد المادي المطلوب بالنظر الى الكلفة المالية التي صرفها على العمل المسرحي في ظل الامكانات المتطورة وايضا الكاتب عندما يتعب على النص فانه يريد اكبر عدد ممكن من الجمهور .

