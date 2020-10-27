فارعة السقاف: المسرح إذا لم يعد موجوداً كما عهدناه فسيتحول إلى تلفزيون

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صرحت رئيس مجلس إدارة أكاديمية «لوياك» فارعة السقاف متحدثة عن تجربة الاكاديمية مع ورش التعليم عن بعد التي قدمتها خلال أزمة كورونا قائلة: «نحن في «لابا» تحولنا إلى ورش الأونلاين مباشرةً، وذلك نتيجة عدم توافر أي بديل آخر نتيجة ظروف جائحة كورونا، فلقد وجدنا انفسنا امام خيارين «العدو من امامكم والبحر من خلفكم»، فلم يكن امامنا حل إلا أن نثبت وجودنا في ظل هذا الظرف الاستثنائي، وبالتالي تطبيق البرامج التي كانت مدرجة على جدول الأعمال ومنها «الملاذ المسرحي 2» او كما يطلق عليه «بيور مسرح»، والذي كان يستدعي بالدرجة الأولى ضرورة التواجد الفعلي للمدرب في الكويت، لكننا لم نستسلم وطبقنا الأمر اونلاين، ورغم ان الاقبال كان أضعف من السابق لكننا عملنا على زيادة المنح المقدمة للشباب سواء كانوا كويتيين أو عرب، تراوحت ما بين سبعة إلى ثماني منح، ونحن سعداء بتلك المنح لتوفيرها الفرصة لأكبر عدد من الشباب للمشاركة. وأوضحت السقاف أن ميزة الأونلاين أنه قادر على جمع أكبر عدد من الشباب من كل مكان، ما يوفر فرصة ذهبية للتلاقي والتعارف، وفي «الملاذ المسرحي 2» كان معنا شباب من عمان ولبنان والكويت، وهو تنوع ساعد الشباب في التعرف على «لابا» بشكل أكبر وطبيعة الورش التي تقدمها، وكذلك سنحت له الفرصة كي يتدرب على يد اكبر المدربين العالميين. وأكدت رئيس مجلس إدارة الأكاديمية حرص «لابا» على نوعية وجودة ما يقدم إلى الشباب من برامج، وكذلك استضافة خيرة المدربين سواء كانوا عرباً أو أجانباً، وحتى في ظل الجائحة لما نتنازل عن المستوى المطلوب، سواء على مستوي كتابة السيناريو المسرحي، أو النصوص الدرامية ككل، ما جعلنا نستضيف أهم كتاب الدراما على المستوى العربي وهو الكاتب السوري ممدوح حماده، وفي مجال المسرح الوثائقي والمنولوج الاجتماعي، استضفنا سارة عطاالله وسحر عساف، وسارة أصبحت بدورها رئيس قسم الدراما في لابا، واستطاعت تقديم عمل جبار معنا من موقعها في لبنان، وبالتالي تحول الاونلاين لدينا من تحدٍ إلى فرصة كبيرة استثمرناها، وبالتالي الجوانب الإيجابية للأونلاين كثيرة ومتعددة اما الشباب الذين لم تهيأ لهم الظروف للحصول على تلك الورش في بلادهم استطاعوا الحصول عليها من خلالنا، كذلك كانت الفرصة أمام المدربين ممن ليس لديهم الوقت للمكوث في الكويت فرصة طويلة أن يشاركوا.

وعن سلبيات الورش الافتراضية، رأت السقاف أنها مرهقة أكثر من الورش العادية، وانها قد لا تكون مجدية بالقدر الكافي تماشيا مع الحركة المسرحية، خاصة وأن الأمر يتعلق بحركة الممثل بشكل أساسي، وان كانت مجدية لبعض المواد الأخرى ككتابة السيناريو مثلا، أو في مجال الأصوات وغيرها من المجالات التي لا تتطلب الحركة، وبالتالي من الصعب مستقبلا أن تظل الورش قائمة على نظام الأونلاين، رغم انها قد فتحت لنا آفاق جديدة، وأتاح لنا استضافة مدربين من اميركا وإيطاليا وبريطانيا، ما جعل الورش لدينا تحقق نسبة نجاح تتجاوز السبعين في المائة، مثل ورشة الماكياج وورشة السينوغرافيا، وهذا نابع من اصرارنا الشديد على إنجاح هذه الورش فكُتب لها النجاح، وهو إصرار مزدوج من الطالب والمدرب، ولكن رغم كل ذلك من الصعب أن تكون الورش عن بعد هي الوسيلة الوحيدة مستقبلا، لأن أي نظام يفتقد إلى التواصل الفعلي بين الناس يفقد قيمته الحقيقية على المدى البعيد، ونحن تواقون للعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل يسمح بالمشاركات الفعلية في هكذا فعاليات. ونوهت السقاف أن هناك ما يسمى بــــــ «التعليم المشترك» أو المدمج، جزء منه جدول افتراضي، والآخر فعلي، فالمسرح إذا لما يعد متواجدا كما عهدناه لن يكون مسرحا بل سيتحول الى تلفزيون. ونحن بمجرد أن يعلن عن المرحلة الخامسة للخروج من ازمة كورونا سوف نقدم ما يعرف باسم «مختبر الممثل» في يناير المقبل، وقد امتنعنا عن تقديمه أونلاين، لأن فائدته ستكون غير مجزية ، ومن الصعب تطوير أدوات الممثل بالورش الافتراضية، وكذلك نجهز لمجموعة من العروض المسرحية وإعادة مسرحية «كلمتين وبس» ومن المقرر اعادتها خلال شهر مارس المقبل.. ونطمح ان ننجح بنهاية هذه الورش الى تقديم ممثليين واعدين للساحة الفنية.

