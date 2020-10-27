ملاعبنا.. اشتاقت لجماهيرها

محلية

عانت الرياضة في الكويت كغيرها من القطاعات الأخرى من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأغلقت الأندية والاتحادات الرياضية ابوابها امام منتسبيها منذ بداية تفشي الوباء في البلاد، ففي 24 فبراير اعلنت الهيئة العامة للرياضة ايقاف النشاط لمدة اسبوعين احترازياً لتفادي تفشي الفيروس، لكن قرار ايقاف النشاط «الذي جاء التزاماً بتعليمات السلطات الصحية» ظل مستمراً حتى 28 يونيو عندما تم السماح لبعض الألعاب بالعودة الى التدريبات وفق اشتراطات صحية التزمت بها كل الهيئات الرياضية، وسار النشاط الرياضي بحذر شديد مترافق بقلق متزايد من قبل اللاعبين والمدربين والمسؤولين الرياضيين جراء الاخفاقات في التدابير والتي لم تفلح حتى اللحظة في عودة مطمئنة للملاعب، في الوقت الذي شرعت فيه كثير من دول العالم في فتح ابواب ملاعبها امام الأندية والمنتخبات لتستكمل نشاطها رغم معاناة شديدة وخسائر ثقيلة من جراء هذا الوباء، وخير دليل على ذلك دول اوروبا التي ضربها الفيروس بشدة، لكنها تجاوزت مرحلة الاغلاق وبدأت الحياة فيها تعود الى طبيعتها وبالذات الجانب الرياضي وملاعب كرة القدم على وجه التحديد. فالرياضة هي المتنفس والملاذ الآمن والصحي للشباب وللجماهير التي بدأت بعض الدول بالسماح لها في التواجد في مدرجات الملاعب ومتابعة المباريات، ومنها في منطقة الخليج دولة قطر التي اعطت الضوء الأخضر للمشجعين لحضور منافسات الدوري المحلي في الملاعب بعدد محدود من التذاكر لكلك مباراة ووفق اجراءات صحية مثالية كالحصول على بطاقة دخول الملعب الكترونياً وتوزيع الجمهور في الملعب بطريقة تضمن التباعد الاجتماعي بين المتفرجين.

وفي الصين التي تعتبر مصدر الوباء ستسمح السلطات بتواجد نحو 10 آلاف مشجع في مباراتي نهائي الدوري الصيني الممتاز يومي 8 و12 نوفمبر المقبل بعد استئناف الدوري المحلي في يوليو الماضي فيما عاد المتفرجون بنسب تصاعدت مع مرور الوقت، بينما حققت البلاد انتصاراً كبيراً على هذا الوباء وبالذات مدينة ووهان التي سجلت بعض الأوقات «صفر حالة» من الاصابات. وعقب نجاح تجربة اعادة المشجعين بضوابط في السوبر الأوروبي الذي اقيم في العاصمة المجرية بودابست بين بايرن ميونيخ واشبيلية، وحضرها نحو 16 الف متفرج سمح الاتحاد الأوروبي بعودة تدريجية لجماهير الأندية المشاركة في دوري الأبطال وبنسبة لا تتخطى 30 في المئة من سعة الملعب في حال لم تفرض السلطات المحلية في كل دولة اجراءات صحية صارمة. وسمحت دول اوروبية مثل المانيا وهولندا وبلجيكا للمشجعين بدخول الجماهير للمدرجات بنسبة متفاوتة مع استشعارها بأهمية عودة الجماهير الى الملاعب، لكن في الكويت لا تزال الأمور في علم الغيب ولا احد يدري ان كان هناك قرار قريب بعودة الجماهير للمدرجات ام لا، لكن الحالة الصحية الراهنة والقرارات التي تصدر من السلطات الصحية تقول ان الشارع الرياضي سيبقى تحت الضغط ان لم يكن هناك قرار ينهي حالة اليأس التي اصابت مشجعي الأندية وبالذات «الكبيرة» على اعتبار ان هناك اندية لا تحظى بدعم جماهيري كبير ولا يفرق معها الأمر.

ورغم ان الجمهور الرياضي استبشر خيراً بقرار اتحاد الكرة عندما خصص 30 مقعداً لجمهور الكويت ومثلها للعربي، في نهائي كأس الأمير، و20 مقعداً لكل من الناديين في المقصورة بعد الحصول على استثناء من وزارة الصحة، الا ان هذه التجربة لم تتكرر، رغم الشغف الجماهيري والرغبة الملحة في حضور المباريات خصوصا في ظل ظروف الاغلاق في البلاد ومنع السفر واغلاق الأماكن العامة والترفيهية ومنع التخييم.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة يتعين على وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية والهيئات الرياضية اصدار قرار يسمح بموجبه للجمهور الرياضي بالعودة للملاعب مع تطبيق حازم للاشترطات الصحية والتباعد الاجتماعي، فحضور الف مشجع في ستاد يتسع لـ 15 الف متفرج لن يلحق ضرراً مثلما يراه الجميع في طوابير الجمعيات التعاونية، وهذا اذا اعتبرنا ان ما حدث في الآونة الأخيرة من تجمعات كثيفة اثارت الجدل كأن لم تحدث، مع العلم ان وزارة الصحة باستطاعتها توفير طاقم طبي لفحص جميع من يدخل الستاد او الصالة وفق اعداد محدودة وبصورة تدريجية.

