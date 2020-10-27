في أوروبا... العودة تدريجياً

دوليه

تسبب تفشي فيروس كورونا في ايقاف منافسات كرة القدم بما فيها الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بالاضافة الى بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وبقية مسابقات الالعاب الرياضية الاخرى في العالم، وطال تأثر اللعبة بالفيروس المستجد الحضور الجماهيري، واضطرت الدول التي استكملت منافسات موسم 2019-2020 في الصيف الى منع الجماهير من حضور الملاعب.

لكن الأندية الاوروبية حثت الحكومات مع انطلاق موسم 2020-2021 الى اتخاذ التدابير لعودة الجماهير الى الملاعب لاسيما ان البطولات تكبدت خسائر مالية كبيرة بسبب الجائحة ويعود الجزء الاكبر منها الى الغياب الجماهيري، اذ تعتمد الايرادات على بيع التذاكر بنسبة كبيرة، ودعت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز الحكومة الى تنفيذ خطط عودة الجماهير بعد تراجعها ووعدت الرابطة أن الأندية ستتبنى مجموعة من الخطوات ستساعد في توفير بيئة صحية آمنة للجمهور خلال المباريات.

واشتكت رابطة الدوري الممتاز من ان الأندية تتكبد خسائر مالية ستصل الى 700 مليون جنيه استرليني (906.78 مليون دولار) اذا استمر غياب الجمهور عن المباريات، واشارت الى أن استمرار الخسائر نتيجة غياب الجمهور سيكون له تأثير كبير على البطولة وعلى الهرم الكروي وعلى الاقتصاد المحلي.

واستشعر الاتحاد الاوروبي اهمية عودة الجماهير الى الملاعب الامر الذي دعاه الى اصدار بيان على هامش قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2020-2021، أكد فيه اعادة الجماهير بشكل جزئي الى المدرجات في بطولاته. وأعلن الاتحاد الأوروبي السماح للأندية المشاركة بعودة المتفرجين الى الملاعب لكن بنسبة لا تتخطى 30 في المئة من سعة الملعب في حال لم تفرض السلطات المحلية في كل دولة اجراءات صحية صارمة، في المقابل لن يتمكن أنصار الفرق الزائرة من متابعة هذه المباريات. وقرر الاتحاد الاوروبي التدرج في عودة الجماهير عقب نجاح تجربة اعادة المشجعين بضوابط في السوبر الأوروبي الذي اقيم في العاصمة المجرية بودابست بين بايرن ميونيخ واشبيلية، وحضرها نحو 16 ألف متفرج من أصل 20 ألف مقعد سمح بها الاتحاد الأوروبي لهذه المباراة التي استضافها ستاد «بوشكاش ارينا» ذو الـ67 الف مقعد. وحدد البرلمان البريطاني يوم 9 نوفمبرموعدا لمناقشة عودة حضور الجماهير بعد تلقيه عريضة تدعو لذلك من خلال 196 ألف توقيع اثرايقاف الحكومة خطتها لعودة الجماهير في أكتوبر الحالي، بسبب زيادة في أعداد المُصابين. وتساءلت رابطة الدوري الانكليزي عن تناقص في بعض القرارات بالسماح للجماهير في حضور حفلات الغناء واستمرار منع جماهير الكرة، كما اذنت الحكومة بدخول مسرح «بالاديوم» بالعاصمة البريطانية لندن لحضور لقاء مع المدرب السابق لنادي آرسنال، آرسين فينغر على الرغم من منع الجماهير للأحداث الرياضية ما أثار غضب الجماهير في انكلترا.

من جانبها، سمحت الحكومة الألمانية بدخول الجماهير للمدرجات بنسبة تصل الى 20% من سعة الملاعب، لكن القرار النهائي يظل لكل ناد، بالتنسيق مع السلطات الصحية في مدينته، وفقا لعدد الاصابات بفيروس كورونا في تلك المدينة، وفي الدوري الفرنسي يسمح بحضور 5 آلاف شخص للملاعب كحد أقصى اذا تم الالتزام ببعض الشروط، منها ارتداء الكمامات وتوزيعهم في كل أنحاء المدرجات، لكن تزايد الحالات في الاسابيع الاخيرة، وفي الدوري الهولندي يتم السماح بشغل ما بين 20 و25% من سعة الملاعب، وعلى خلاف نظيره الفرنسي لا يعد ارتداء الكمامات اجباريا.

