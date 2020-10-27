روابط الأندية: «ملِّينا.. نبي نشجع»

محلية

فقدت كرة القدم بشكل عام وعلى المستوى المحلى بصورة خاصة الكثير من بريقها بسبب ابتعاد الجماهير عن الحضور الى المنافسات نظراً لتفشي فيروس كورونا المستجد منذ شهر فبراير الماضي.

وتعتبر كرة القدم مثل اغلب الرياضيات رياضة تفاعلية تلعب بها الجماهير دوراً كبيراً لذلك فهي تفقد الكثير من بريقها دون الحضور الجماهيري وهو ما يتطلب معالجة سريعة لهذه المعضلة التي باتت تشكل صداعاً في رأس المسؤولين حتى في الدولة المتقدمة.

وتتوق الجماهير المحلية للعودة الى المدرجات ومساندة فرقها المفضلة من الملعب كما اعتادت طوال حياتها دون ان يمنعها هذا الظرف القاهر المتمثل بفيروس كورونا المستجد. وعبر بعض المشجعين عن مطالبتهم بالعودة سريعاً الى الملاعب بعد ان اصابهم الملل واليأس.

واتفق مشجو الأندية المحلية على ضرورة عودة الجماهير الى الملاعب في الفترة المقبلة بعد الابتعاد الطويل بسبب جائحة كورونا، وطالبوا الجهات المسؤولة بتخفيف الاجراءات التي تمنع حضورهم لمساندة فرق انديتهم سواءً في ملاعب كرة القدم او في الصالات الخاصة ببقية الألعاب الجماعية. وأكد رئيس رابطة مشجعي نادي الكويت فيصل التميمي انه يتوق من اجل عودة الجماهير الى المدرجات من اجل بث الحماس في نفوس اللاعبين وتشجيعهم، خصوصا انه لم يعتد اطلاقاً متابعة المباريات على شاشة التلفزيون. وشدد التميمي على ضرورة العودة التدريجية للجماهير وفقاً للاشتراطات الصحية كما يحدث في الدوري القطري، وأوضح: « في نهائي كأس الأمير الذي جمع العربي مع الكويت سُمح بحضور 30 مشجعاً لكل ناد وذلك من خلال بروتوكول معين ووفقاً لدعوات من خلال النادي نفسه، وكنا نتمنى زيادة العدد قليلاً خصوصاً ان اللقاء اقيم على ستاد جابر الذي يتسع لـ 60 الف مشجع». وتابع: « كأس السوبر لكرة السلة سيقام يوم 4 نوفمبر المقبل بين الكويت وكاظمة ونتمنى من المسؤولين السماح بحضور عدد معين من الجمهور لكل ناد مع وضع الاشتراطات اللازمة»، لافتاً الى ان دوري كرة اليد يشهد في الوقت الحالي صراعاً شديداً بين الكويت والقادسية والسالمية، وجماهير الأندية الثلاثة ترغب وبشدة مؤازرة فرقها في المباريات المقبلة.

وقال المشجع عدنان الفضلي احد اعضاء رابطة مشجعي نادي الكويت، انه افتقد الحضور الى المدرجات ومساندة فريقه خلال المنافسات بعد ان تسببت جائحة كورونا في منع الجماهير من الحضور الى المباريات. وشدد الفضلي على انه وبرغم ان صحة الجماهير تأتي في المرتبة الأولى الا انه يفترض ان تكون هناك تدابير خاصة في الجماهير من اجل حضور المنافسات الرياضية ومساندة فرقها مع الحرص على اتباع الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي لعدم نقل العدوى، موضحاً انه من الصعب اقامة المباريات دون حضور جماهير لفترة طويلة، وقال:»لعبة كرة القدم تتطلب الحضور الجماهيري الذي يمنحها المتعة ويسهم في تقديم اللاعبين افضل مستوياتهم لذلك نحن نطالب المسؤولين بوضع هذا الامر في عين الاعتبار من اجل عودة الجماهير الى ملاعب كرة القدم». من جهته، ذكر رئيس المجلس العرباوي عبدالرحمن الكندري ان النادي العربي هو اكثر المتضررين من قرار حرمان الجماهير من الحضور الى الملعب، لأن «العرباوية» اعتادوا على مساندة فريقهم في المواسم الأخيرة بشكل كبير وبحضور دائم بغض النظر عن نتائج الفريق. وأضاف: «أنا من اشد المؤيدين لعودة الجماهير الى الملاعب وفقاً للاشتراطات الصحية التي يحرص الجميع على تطبيقها». وأضاف: «الملاعب كبيرة جداً وتتسع للآلاف فلو سمحوا بحضور 100 مشجع في كل مباراة، فان ذلك سيضمن التباعد بينهم، ويكون ذلك بالاتفاق مع روابط الأندية والعلاقات العامة فيها». ونوه الكندري بنقطة مهمة وهي السماح لروابط الأندية بوضع اللافتات و«التيفو» في المدرجات من اجل تغطية الأماكن الخالية واعطاء منظر اجمل خصوصاً في المباريات المنقولة تلفزيونياً، مشيراً الى ان المجلس العرباوي يقوم عادة بتصميم «التيفو» بدعم ذاتي وعلى حساب اعضاء المجلس.

وتوقع الكندري ان تخلو مباراة «الدربي» بين العربي والقادسية بعد غد الخميس من الاثارة بسبب غياب الجمهور، وقال: «لا يمكن تصور مواجهة الدربي بين الأخضر والأصفر دون جماهير، لأن الجماهير هي التي تزيد من اثارة المباراة وتعطي اللاعبين دافعاً لبذل الجهد وارتفاع الحماس». بدوره، قال رئيس رابطة السالمية عادل العنزي ان روابط الأندية في الكويت تقتصر على اندية القادسية والعربي والكويت والسالمية، فلماذا لا يسمح لهم بالحضور وفقاً للاشتراطات الصحية مع وجود التباعد، خصوصاً ان المباريات اصبحت مملة اكثر دون الحضور الجماهيري. وطالب العنزي بالسماح لهم بمساندة فرقهم خصوصاً في دوري كرة اليد التي سيشهد في الجولات المقبلة قمتين نارتين بين السالمية والكويت، والقادسية والكويت. واقترح العنزي ان تتوزع الجماهير على المدرج المقابل والهلالي مع وضع اماكن مخصصة للحضور من اجل ضمان التباعد.

