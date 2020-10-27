في سورية.. الملاعب عامرة

دوليه

عادت الروح واشتعل الحماس في الملاعب السورية رغم ما تمر به البلاد من ظروف أمنية واقتصادية وصحية صعبة، عقب قرار الاتحاد السوري لكرة القدم السماح بدخول الجمهور للملاعب أثناء المسابقات المحلية بنسبة أربعين بالمئة من الطاقة الاستيعابية للملاعب استناداً للتوجيهات الصادرة عن الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا، في الوقت الذي شدد فيه الاتحاد السوري على أنه سيتخذ كل الاجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة ولا سيما التباعد المكاني في المدرجات وتعقيم الملاعب.

وشهدت مباراة تشرين حامل لقب الدوري السوري الممتاز مع جاره حطين التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي وحسمها الأول بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى لمرحلة الذهاب، حضوراً جماهيرياً كبيراً ورائعاً في ملعب الباسل في اللاذقية ربما فاق العدد المسموح له بالحضور، اذ جاء مشهد المشجعين في المدرجات مثيراً وحرك مشاعر الحماس لدى كل من رآه، في وقت تشعر فيه الجماهير العربية بالاكتئاب نظير حرمانها من رسم المشهد ذاته في ملاعبها.

