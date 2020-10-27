الصين تسمح بحضور 10 آلاف مشجع

دوليه

ستسمح الصين بتواجد نحو 10 آلاف مشجع في مباراتي نهائي الدوري الصيني الممتاز يومي 8 و12 نوفمبر المقبل حيث استؤنف الدوري المتوقف بسبب فيروس كورونا منذ يناير 2020، في يوليو الماضي فيما عاد المتفرجون بنسب تصاعدت مع مرور الوقت.

وظهر فيروس كورونا في الصين أواخر العام الماضي وتسبب في ايقاف النشاط الرياضي ومن بين الانشطة توقف الدوري الصيني الممتاز، لكن البلاد نجحت في تقليص عدد الاصابات المحلية، مما سمح لمشجعي كرة القدم بالبدء في العودة الى المباريات بأعداد محدودة.

بدأ الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم المؤجل في يوليو الماضي بدون جمهور، ولم يثبت فيه وجود أي اصابات بفيروس كورونا المستجد» كوفيد - 19» بين اللاعبين أو الحكام أو الأطقم الفنية أو الادارية أو الطبية، وهو الأمر الذي دفع المسؤولين الى زيادة نسبة الحضور الجماهيري في المدرجات، بعد اجراء 23019 فحصا خلال المسابقة منذ انطلاقتها دون تسجيل أي حالات اصابة بالفيروس، ما يشير الى فاعلية اجراءات الوقاية المطبقة ويزيد من الطموح في زيادة أعداد الحضور الجماهيري في المدرجات.

وسمحت السلطات في الصين بحضور ألف مشجع كل مباراة في الدوري الصيني اعتبارا من شهر أغسطس الماضي، مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية الكاملة وهي حصول المشجعين على شهادات تثبت اجتياز كل شخص منهم لاختبار فيروس كورونا المستجد خلال أسبوع المباراة، مع ارتداء أقنعة الوجه الطبية، والالتزام باجراءات التباعد الاجتماعي، والفحص الحراري عند دخول الملعب.

