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دوليه

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رونالدينيو مصاب بـ«كورونا»


أعلن النجم الدولي البرازيلي السابق رونالدينيو، الفائز عام 2005 بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية لأفضل لاعب، أول من امس أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، لكنه طمأن أنه «من دون عوارض». ونشر النجم السابق لبرشلونة الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي وميلان الايطالي في حسابه على انستاغرام مقطع فيديو قال فيه «تحياتي أيها الأصدقاء، العائلة، المشجعون، لقد أجريت اختبار كوفيد والنتيجة ايجابية. أنا بخير، لا أعاني من العوارض في الوقت الحالي». وسيبقى ابن الأربعين عاما معزولا في الفندق الذي يقيم فيه في بيلو هوريزونتي.


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