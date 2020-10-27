يوفنتوس سقط في فخ التعادل

دوليه

تجنب يوفنتوس حامل اللقب هزيمة تاريخية أولى له على ملعبه ضد هيلاس فيرونا، وذلك بفضل البديل السويدي ديان كولوشيفسكي صاحب هدف التعادل 1-1 اول من امس في المرحلة الخامسة من الدوري الايطالي.

ويأتي التعادل الثاني تواليا ليوفنتوس الذي اكتفى بنقطة أيضا وبالنتيجة ذاتها في المرحلة السابقة أمام مضيفه كروتوني، قبل استضافة فريق المدرب أندريا بيرلو لبرشلونة الاسباني غدا في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي استهلها «بيانكونيري» بشكل جيد من خلال الفوز على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 2-0 سجلهما لاعبه الجديد-القديم الاسباني ألفارو موراتا.

وبغياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمباراة الثالثة بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد الذي قد يحرمه من المشاركة ضد غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وبرشلونة، عانى يوفنتوس أمام صاحب أفضل دفاع في الدوري مشاركة مع ميلان المتصدر، وكاد أن يتلقى هزيمته الأولى على الاطلاق أمام فيرونا في تورينو في تاريخ المواجهات بين الفريقين. وخاض الأرجنتيني باولو ديبالا مباراته الأولى أساسيا هذا الموسم مع يوفنتوس بعد تعافيه من اصابة، ليلعب بجانب موراتا وفيديريكو برنارديسكي والويلزي آرون رامسي والكولومبي خوان كوادرادو، في ظل غياب رونالدو وايقاف الوافد الجديد فيديريكو كييزا بسبب طرده خلال المرحلة الماضية.

وعانى يوفنتوس كثيرا في الشوط الأول وعجز عن الوصول الى الشباك رغم الفرص التي حصل عليها. واعتقد فريق بيرلو أن الفرج جاء عندما مرر كوادرادو كرة بينية متقنة لموارتا الذي سددها بحنكة فوق الحارس ماركو سيلفستري، لكن الحكم ألغى الهدف بعد استشارة حكم الفيديو المساعد «في أيه آر» بداعي التسلل على الاسباني (44).

وتعقدت الأمور على حامل اللقب في بداية الشوط الثاني حين وجد نفسه متخلفا بهدف للبديل أندريا فافيلي بتسديدة من منتصف المنطقة (60).ولجأ بيرلو بعد الهدف الى كولوشيفسكي بدلا من برنارديسكي سعيا خلف التعادل، لكن الموقف تعقد مع اصابة قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي ليلحق بالتالي برفيق الدرب جورجيو كييليني الذي أصيب في منتصف الأسبوع ضد دينامو كييف. وبعد أن عاند الحظ ديبالا بتصدي العارضة لمحاولته (75)، جاء الفرج عبر كولوشيفسكي الذي تلاعب بالمدافع دافيدي فاراوني على الجهة اليسرى قبل أن يسدد الكرة أرضية على يمين سيلفستري (77). ورفع يوفنتوس رصيده الى تسع نقاط، فيما رفع فيرونا رصيده الى ثماني نقاط.

وفي مباراة أخرى خرج لورنتسو انسينيي منتصرا من المواجهة مع شقيقه الأصغر روبرتو، وقاد نابولي لتحويل تخلفه أمام مضيفه وجاره بينيفينتو الى فوز 2-1. ودخل فريق المدرب جينارو غاتوزو الى المباراة بعد الاستعراض الكروي الذي قدمه في المرحلة الماضية على حساب ضيفه القوي أتالانتا (4-1)، الا أنه تعرض لصفعة في منتصف الأسبوع بخسارته على أرضه أمام ألكمار الهولندي 0-1 في الدوري الأوروبي.

