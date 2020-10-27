نيس حرم ليل من استعادة الصدارة

دوليه

حرم نيس ضيفه ليل من استعادة الصدارة عندما أرغمه على التعادل 1-1، وحقق رينس فوزه الأول هذا الموسم بسحق مضيفه مونبلييه برباعية نظيفة، فيما عمق متز جراح ضيفه سانت اتيان عندما تغلب عليه 2-0 أول من امس في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي.

وكان نيس في طريقه الى الحاق الخسارة الاولى بليل هذا الموسم عندما تقدم عليه بهدف مهاجمه الدولي الدنماركي كاسبر دولبرغ (50). لكن فرحته لم تدم سوى ثماني دقائق حيث أدرك التركي بوراق يلماظ التعادل (58).

ورفع ليل الوحيد الذي لم يخسر حتى الان في الدوري والذي يستضيف سلتيك الاسكتلندي الخميس المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ»، الى 18 نقطة بفارق الاهداف خلف باريس سان جرمان الذي انتزع الصدارة السبت بفوزه الكبير على ضيفه ديجون 4-0. في المقابل، توقفت صحوة نيس عند فوزين متتاليين وسقط في فخ التعادل للمرة الثانية هذا الموسم مقابل خسارتين واربعة انتصارات، فرفع رصيده الى 14 نقطة في المركز الخامس. وفجر رينس مفاجأة من العيار الثقيل عندما تغلب على مضيفه مونبلييه بأربعة أهداف كان نجمها مهاجمه السنغالي الأصل بولاي ديا الذي سجل ثلاثية في الدقائق 8 من ركلة جزاء و12 و56 من ركلة جزاء، فيما سجل ناثانايل مبوكو الهدف الرابع (30).

