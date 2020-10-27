ليستر عاد إلى الانتصارات وإيفرتون ذاق طعم الهزيمة

دوليه

أوقف ساوثمبتون الانطلاقة القوية والتاريخية لمضيفه ايفرتون وأعاده الى أرض الواقع عندما ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم عندما تغلب عليه 2-0 أول من امس في المرحلة السادسة من الدوري الانكليزي.

وحسم ساوثمبتون نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين عبر جيمس وورد براوز (27) وتشي آدامس (35)، محققا فوزه الثالث هذا الموسم والثالث في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة.

وتابع ساوثمبتون صحوته بعد خسارته المباراتين الافتتاحيتين، وصعد الى المركز الخامس برصيد 10 نقاط بفارق الاهداف خلف ليدز يونايتد الذي كان الحق الخسارة الأولى بأستون فيلا هذا الموسم عندما تغلب عليه 3-0 الجمعة، وبفارق الاهداف امام كريستال بالاس الفائز على فولهام 2-1 السبت. وهو الفوز السادس لساوثمبتون على ايفرتون في المباريات الثماني الأخيرة بينهما على أرضه مقابل خسارتين آخرهما كانت الموسم الماضي 1-2.

وهي المباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها ايفرتون في تحقيق الفوز بعد أربع انتصارات متتالية استهل بها الموسم بقيادة مدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي في أفضل انطلاقة في تاريخه، حيث سقط في فخ التعادل أمام جاره وغريمه ليفربول 2-2 في المرحلة الماضية. وتجمد رصيد ايفرتون عند 13 نقطة وبقي في الصدارة بفارق الاهداف أمام ليفربول الفائز على ضيفه شيفيلد يونايتد 2-1 السبت. وبهزيمة ايفرتون لم يعد هناك فريق لم يتعرض للخسارة في البريميرليغ.

وفي مباراة ثانية أعاد المهاجم البديل جايمي فاردي فريقه ليستر سيتي الى سكة الانتصارات عندما قاده الى الفوز على مضيفه أرسنال بهدف وحيد سجله في الدقيقة 80. وهو الفوز الاول لليستر سيتي بعد خسارتين متتاليتين والرابع هذا الموسم، فصعد الى المركز الرابع برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف المتصدرين ايفرتون وليفربول، فيما تجمد رصيد ارسنال عند تسع نقاط في المركز العاشر بعدما مني بالخسارة الثانية تواليا والثالثة هذا الموسم وفي مبارياته الاربع الاخيرة.واحتاج فاردي الى 20 دقيقة لهز شباك حارس المرمى الالماني بيرند لينو حيث دخل مكان البلجيكي دينيس برايت في الدقيقة 60 وسجل هدف الفوز بارتماء رائع بالرأس من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من الدولي التركي جمغيز أوندر داخل المرمى الخالي (80). وفي مباراة ثالثة، فرط ولفرهامبتون في فوز في المتناول على ضيفه نيوكاسل وسقط في فخ تعادل بطعم الخسارة 1-1.

