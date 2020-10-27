الأبيض والأصفر.. متى الجد؟

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يبدو دوري التصنيف بالنسبة للقادسية والكويت بمثابة استعداد للدرجة الممتازة على ضوء تعاملهما مع المباريات التى خاضها كلاهما في الجولات الثلاث، فالاصفر بالرغم من انه يتصدر قائمة الترتيب برصيد 9 نقاط بعد تحقيقه ثلاث انتصارات متتالية والابيض لديه 5 نقاط، الا أن الحقيقة الفعلية هي أن الاصفر والابيض يران انهما قادرين على حجز التأهل للدرجة الممتازة ومن ثم يعمل كل منهما على كيفية الاستفادة من المباريات وان كانا يسعيان لتحقيق الفوز وضمان النقاط بأقل جهد. فالقادسية استطاع ان يتغلب على الساحل 2-1 في مباراة اول من أمس بعد معاناة وهذا أمر طبيعى طالما ان المدرب بابلو ما زال حتى المباراة الثالثة يعمل على تجربة عدد من اللاعبين فطوال المباريات الماضية لم يستقر على تشكيلة واكملها امام الساحل بمجموعة جديدة من اللاعبين، وبما أنه ليس هناك عناصر جديدة فالوجوه ذاتها ومن ثم لانجد أى مبرر أن يكثر من التغييرات على التشكيلة طالما أن ليس هناك لاعب جديد باستثناء سالم البريكي الذى اشركه في الوقت المتأخر بالاضافة الى ناصر سالم في الدفاع والذى اشركه اساسيا وكلاهما لايعتبران عنصر مفاجأة.

وأثرت هذه التغييرات على الاداء وأصبح الفريق في موقف صعب في كثير من الاحيان امام العاب الساحل الذى هدد المرمى في أكثر من مناسبة، وما زالت العلة في خط الدفاع قائمة فلا خالد ابراهيم ولا ضارى سعيد قادرعلى أن يشغل مكانه. وكما أن لاعبى الوسط سلطان العنزى وفهد الانصارى كأنهما لاعبان صغيران لايمتلكان من الخبرة ما يسعفهما للقيام بالمساندة الدفاعية.

ولم يتحسن اداء الفريق الا بعد مشاركة سيف الحشان وعدي الصيفى. وهذا يظهر أن الاصفر دونهما سيعانى في ظل تذبذب مستويات الكثير من اللاعبين، وكما أن ليس هناك وجه جديد يستحق الرهان عليه ومن ثم على بابلو أن يستقر على التشكيلة ويتوقف عن التأليف الذى لايتقبله العقل، والأهم من ذلك على الادرة ومن بيده القرار ان يهمس باذنه ويطلب منه (يركد شوى).

في المقابل فأن الكويت هو الاخر يتبع نفس النهج من خلال الاستفادة من المباريات وكانها تجريبية دون ان يغفل تحقيقه للفوز وهذا ما تسبب بالفوز أمام خيطان والتعادل مع الشباب وكاظمه أول من امس.

وفي المباراة الأخيرة عمد المدرب الهولندى رود كرول الى الاستمرار بتجربة بعض اللاعبين وبدا جليا أن التركيز على القادم الجديد ضاحى الشمرى والعائد من الاصابة احمد حزام والمحترف الاسبانى جاي ديمبلي، فالمدرب يريد أن يمنحهم المزيد من الفرصة والثقة بالنفس وتحديداً أحمد حزام الذى ابعدته الاصابة لأكثر من ثلاث مواسم فهو بهذه الحالة محتاج لمشاركة مكثفة وكثيرا ما كانت العاب الأبيض تقل خطورتها لعدم وجود المهاجم الصريح فلم يكن حزام قادر على شغل هذا المركز وهو يحسن اللعب تحت الهجوم في حين ظلت محاولات ضاحى الشمرى وديمبلى ناقصة.

كما كان واضحاً غياب العاجى جمعه سعيد لكونه يعرف طريق المرمى ولم يطرأ التحسن على اداء الفريق الا بعد مشاركة احمد الزنكى وفيصل زايد حيث اخذ الفريق فى تشكيل ضغط على مرمى حسين كنكونى وظل دفاع الابيض يواجه نفس العلة من خلال تعامله مع الالعاب الهجومية للخصم.

عموما على القادسية والكويت أن لايسرفا في التغييرات حتى لايقعا في «المطب» ويضعا نفسيهما في موقف صعب.

