تغريدات غير مكتوبة

محلية

# القادسية استحق الانتصار قبل فوزه على الساحل، وتصدر القلوب قبل حتى ان ينفرد بصدارة دوري التصنيف باللافتة التي رفعها قبل المباراة اول من أمس.

# اتحادات كرة القدم في العالم لديها حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي وتتواصل مع الاعلام والجمهور عبرها ووفرت عليها نشر القرارات والنشاطات عبرالفاكس والوسائل البدائية حتى أن أزمة كورونا اضطرتها لاستخدام الحسابات الالكترونية بشكل أوسع، الا اتحاد واحد ما تعرف شنو صاير فيه!

# البوستر الذي سبق المباريات فكرة حلوة تطبقها المراكز الاعلامية في انديتنا، لكن استوقفنا بوستر العربي والجهراء في دوري التصنيف كانت الصورة للاعب علي خلف، وفي المباراة شارك علي في الدقيقة 53.

# اشتكت اندية ليفربول وبرشلونة وتشلسي هذ الاسبوع من كوارث تحكيمية تسببت بها تقنية فيديو الحكم المساعد VAR وهذا التذمر يدعو المسؤولين عن كرة القدم في العالم الى مراجعة التقنية، فهي أفقدت اللعبة جاذبيتها بتلاعبها بمشاعر اللاعبين والجماهير اللحظية فيما لم تقلل من الاخطاء او توقف الجدل المستمر حول التحكيم.

